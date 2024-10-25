Обращений от граждан стало меньше, а количество составленных на нарушителей протоколов возросло

По данным Опендатабот, по состоянию на середину октября в 2024 году зафиксировано 1808 обращений граждан по поводу нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Хотя их количество снизилось по сравнению с прошлым годом, протоколы начали составлять в 1,7 раза больше — 216 по сравнению с 128 за весь 2023 год.

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Чаще украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайтов (29% обращений), обслуживание на русском языке (16%) и нарушения в сфере рекламы (14%). Количество протоколов за отсутствие украинской версии сайтов выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Среди других сфер, где фиксируют нарушения, – образование, культура, здравоохранение, государственная и местная власть.

Количество обращений граждан по поводу нарушений языкового закона в 2024 году, по регионам (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

География нарушений языкового закона в Украине неравномерна. Лидером по количеству обращений остается Киев (706 обращений), далее следуют Одесская область (326 обращений), Харьковская (149 обращений) и Днепропетровская (148 обращений).

Увеличение количества протоколов при уменьшении количества обращений может свидетельствовать о том, что уполномоченные органы внимательнее начали реагировать на нарушение языкового закона. Уже наложено 64 штрафа, что в три раза больше, чем за весь 2023 год. Также вынесено 91 предупреждение.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил в интервью для "УП. Життя", что на смену ласковой украинизации пришла наступательная.