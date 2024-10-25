За даними Опендатабот, станом на середину жовтня у 2024 році зафіксовано 1808 звернень громадян щодо порушень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Хоча їх кількість знизилася проти минулого року, протоколи почали складати в 1,7 раза більше — 216 проти 128 за весь 2023 рік.

Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів (29% звернень), обслуговування російською мовою (16%) та порушення у сфері реклами (14%). Кількість протоколів за відсутність української версії сайтів зросла утричі проти минулого року. Серед інших сфер, де фіксують порушення, — освіта, культура, охорона здоров'я, державна і місцева влада.

Кількість звернень громадян щодо порушень мовного закону в 2024 році, за регіонами (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Географія порушень мовного закону в Україні нерівномірна. Лідером за кількістю звернень залишається Київ (706 звернень), далі йдуть Одещина (326 звернень), Харківщина (149 звернень) та Дніпропетровщина (148 звернень).

Збільшення кількості протоколів за умови зменшення кількості звернень може свідчити про те, що уповноважені органи уважніше почали реагувати на порушення мовного закону. Наразі вже накладено 64 штрафи, що утричі більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено 91 попередження.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю для УП. Життя, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна.