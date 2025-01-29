Мировой рейтинг университетов Times Higher Education 2025 подтвердил лидерство американских и британских вузов. Оксфордский университет сохраняет первое место уже в течение девяти лет, MIT поднялся на второе место, а китайские университеты продолжают усиливать позиции. Изменения не обошли и украинские университеты.

LIGA.net рассказывает, какие университеты считаются лучшими в мире в 2025 году и какие места заняли украинские вузы.

Лучшие университета мира 2025 года

США и Великобритания занимают все места в десятке. Стэнфордский университет опустился на шестую позицию, а Калифорнийский технологический институт (Caltech) сохранил высокий уровень, заняв седьмое место. В двадцатку также вошли Имперский колледж Лондона (9-е место), Йельский университет (10-е место) и Университет Чикаго (14-е место).