Світовий рейтинг університетів Times Higher Education 2025 підтвердив лідерство американських та британських вишів. Оксфордський університет зберігає перше місце вже протягом дев'яти років, MIT піднявся на другу сходинку, а китайські університети і далі посилюють позиції. Зміни не оминули й українські університети.

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LIGA.net розповідає, які університети вважаються найкращими у світі в 2025 році та які місця посіли українські заклади вищої освіти.

Найкращі університети світу 2025 року

США та Велика Британія займають усі місця в десятці. Стенфордський університет опустився на шосту позицію, а Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech) зберіг високий рівень, посівши сьоме місце. У двадцятку також увійшли Імперський коледж Лондона (9 місце), Єльський університет (10 місце) та Університет Чикаго (14 місце).