Наиболее конкурентоспособные экономики мира в 2024 году
Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира 2024 года. Сингапур, Швейцария и Дания снова возглавили список, демонстрируя высокий уровень эффективности правительства и бизнеса, а также способность быстро адаптироваться к изменениям в мировой экономике.
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Интересно, что все лидеры рейтинга — это относительно небольшие страны, которые гипотетически благодаря своим размерам могут быстрее реагировать на глобальные вызовы.
"В современном непредсказуемом мире необходима гибкость и адаптивность", – объясняет ведущий экономист IMD. В то же время такие гиганты, как США, постепенно теряют свои позиции. Впервые за многие годы США выпали из десятки лучших, очутившись на 12-м месте. Это объясняется, в частности, политической поляризацией и медленным законодательным процессом.
Европа, представленная шестью странами в десятке, продолжает демонстрировать высокую конкурентоспособность, несмотря на то, что экономические гиганты Германия, Франция и Великобритания не попали в первую двадцатку.