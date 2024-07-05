Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира 2024 года. Сингапур, Швейцария и Дания снова возглавили список, демонстрируя высокий уровень эффективности правительства и бизнеса, а также способность быстро адаптироваться к изменениям в мировой экономике.

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Интересно, что все лидеры рейтинга — это относительно небольшие страны, которые гипотетически благодаря своим размерам могут быстрее реагировать на глобальные вызовы.

Сравнение десяток наиболее конкурентоспособных экономик за 2000, 2010 и 2024 года

"В современном непредсказуемом мире необходима гибкость и адаптивность", – объясняет ведущий экономист IMD. В то же время такие гиганты, как США, постепенно теряют свои позиции. Впервые за многие годы США выпали из десятки лучших, очутившись на 12-м месте. Это объясняется, в частности, политической поляризацией и медленным законодательным процессом.

Европа, представленная шестью странами в десятке, продолжает демонстрировать высокую конкурентоспособность, несмотря на то, что экономические гиганты Германия, Франция и Великобритания не попали в первую двадцатку.

Мировой рейтинг конкурентоспособности составлен Международным институтом управленческого развития (IMD), оценил 67 экономик мира, используя более 250 показателей в четырех ключевых категориях: экономическая эффективность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Этот рейтинг является уникальным сочетанием объективных статистических данных, составляющих две трети оценки, и субъективных мнений более 6000 руководителей компаний, составляющих третью часть.