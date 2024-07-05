Найбільш конкурентоспроможні економіки світу в 2024 році
Міжнародний інститут управлінського розвитку (IMD) опублікував щорічний рейтинг конкурентоспроможності країн світу 2024 року. Сінгапур, Швейцарія та Данія знову очолили список, демонструючи високий рівень ефективності уряду та бізнесу, а також здатність швидко адаптуватися до змін у світовій економіці.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Цікаво, що всі лідери рейтингу — це відносно невеликі країни, які, гіпотетично, завдяки своїм розмірам можуть швидше реагувати на глобальні виклики.
"У сучасному непередбачуваному світі необхідна гнучкість та адаптивність", – пояснює провідний економіст IMD. Водночас такі велети, як США, поступово втрачають свої позиції. Вперше за багато років США випали з десятки найкращих, опинившись на 12-му місці. Це пояснюється, зокрема, політичною поляризацією та повільним законодавчим процесом.
Європа, представлена шістьма країнами в десятці, і далі демонструє високу конкурентоспроможність, всупереч тому, що економічні гіганти Німеччина, Франція та Велика Британія не потрапили до першої двадцятки.