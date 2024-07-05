Міжнародний інститут управлінського розвитку (IMD) опублікував щорічний рейтинг конкурентоспроможності країн світу 2024 року. Сінгапур, Швейцарія та Данія знову очолили список, демонструючи високий рівень ефективності уряду та бізнесу, а також здатність швидко адаптуватися до змін у світовій економіці.

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Цікаво, що всі лідери рейтингу — це відносно невеликі країни, які, гіпотетично, завдяки своїм розмірам можуть швидше реагувати на глобальні виклики.

Порівняння десяток найбільш конкурентоспроможних економік за 2000, 2010 та 2024 роках

"У сучасному непередбачуваному світі необхідна гнучкість та адаптивність", – пояснює провідний економіст IMD. Водночас такі велети, як США, поступово втрачають свої позиції. Вперше за багато років США випали з десятки найкращих, опинившись на 12-му місці. Це пояснюється, зокрема, політичною поляризацією та повільним законодавчим процесом.

Європа, представлена шістьма країнами в десятці, і далі демонструє високу конкурентоспроможність, всупереч тому, що економічні гіганти Німеччина, Франція та Велика Британія не потрапили до першої двадцятки.

Світовий рейтинг конкурентоспроможності складений Міжнародним інститутом управлінського розвитку (IMD), оцінив 67 економік світу, використовуючи понад 250 показників у чотирьох ключових категоріях: економічна ефективність, ефективність уряду, ефективність бізнесу та інфраструктура. Цей рейтинг є унікальним поєднанням об'єктивних статистичних даних, які становлять дві третини оцінки, та суб'єктивних думок понад 6000 керівників компаній, які складають решту третину.