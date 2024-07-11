В 2024 году Вена в очередной раз подтвердила свой статус лучшего города для жизни по версии Global Liveability Index 2024. Австрийская столица поражает высокими показателями стабильности, инфраструктуры, образования и здравоохранения, что обеспечивает ей лидерство уже третий год.

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Европейские города продолжают доминировать в верхних строчках рейтинга. Копенгаген и Цюрих заняли второе и третье места соответственно. Однако даже у этих успешных городов есть свои вызовы. Например, Сидней, Мельбурн и Ванкувер, хоть и остаются в десятке, но потеряли позиции из-за проблем с жильем.

10 лучших и худших городов для жизни в 2024 году согласно рейтингу Global Liveability Ranking. Инфографика: Дарья Дмитренко

К сожалению, Киев, вернувшийся в индекс после российского вторжения, оказался на 165 месте из 173 городов, набрав всего 44,5 балла. Рядом с Киевом в рейтинге находятся Каракас (44,9 балла) и Порт-Морсби (44,1 балла), которые также сталкиваются с серьезными проблемами безопасности и инфраструктуры.

На последнем месте рейтинга оказался Дамаск (Сирия), набрав всего 30,7 балла. Затяжной вооруженный конфликт привел к разрушению инфраструктуры, ухудшению медицинского обслуживания и резкому падению уровня жизни. Также внизу рейтинга находятся Триполи (Ливия) и Алжир (Алжир) с 40,1 и 42,0 балла соответственно. Эти города также страдают от политической нестабильности и проблем с безопасностью.

Global Liveability Index в 2024 году демонстрирует некоторые улучшения условий жизни в мире, несмотря на геополитические конфликты и экономические кризисы. Прогресс в сфере здравоохранения и образования в развивающихся странах способствовал этому положительному тренду. Тем не менее проблемы жилья, нестабильность и войны продолжают создавать значительные вызовы для многих городов мира.

Рейтинг глобальной пригодности для жизни (Global Liveability Index) — это ежегодная оценка, публикуемая Economist Intelligence Unit (EIU), который определяет 172 города мира (ранее 140) по качеству городской жизни на основе оценок стабильности, здравоохранения, культуры и окружающей среды, образования и инфраструктуры.