У 2024 році Відень учергове підтвердив свій статус найкращого міста для життя за версією Global Liveability Index 2024. Австрійська столиця вражає високими показниками стабільності, інфраструктури, освіти та охорони здоров'я, що забезпечує їй лідерство вже третій рік поспіль.

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Європейські міста і далі домінують у верхніх рядках рейтингу. Копенгаген та Цюріх посіли друге та третє місця відповідно. Однак навіть у цих успішних містах є свої виклики. Наприклад, Сідней, Мельбурн та Ванкувер, хоч і залишаються в десятці, втратили позиції через проблеми з житлом.

10 найкращих та найгірших міст для життя 2024 згідно з рейтингом Global Liveability Ranking. Інфографіка: Дарина Дмитренко

На жаль, Київ, який повернувся до індексу після російського вторгнення, опинився на 165 місці зі 173 міст, набравши лише 44,5 бали. Поряд з Києвом у рейтингу — Каракас (44,9 бала) та Порт-Морсбі (44,1 бала), які також стикаються з серйозними проблемами безпеки та інфраструктури.

На останньому місці рейтингу опинився Дамаск (Сирія), набравши лише 30,7 бала. Тривалий збройний конфлікт призвів до руйнування інфраструктури, погіршення медичного обслуговування та різкого падіння рівня життя. Також внизу рейтингу залишаються Триполі (Лівія) та Алжир (Алжир) з 40,1 та 42,0 балами відповідно. Ці міста також страждають від політичної нестабільності та проблем з безпекою.

Global Liveability Index у 2024 році демонструє деякі покращення умов життя у світі, попри геополітичні конфлікти та економічні кризи. Прогрес у сфері охорони здоров'я та освіти в країнах, що розвиваються, сприяв цьому позитивному тренду. Проте проблеми житла, нестабільність та війни і далі створюють значні виклики для багатьох міст світу.

Рейтинг глобальної придатності для життя (Global Liveability Index) — це щорічна оцінка, яку публікує Economist Intelligence Unit (EIU), що визначає 172 міста світу (раніше 140) за якістю міського життя на основі оцінок стабільності, охорони здоров'я, культури та довкілля, освіти та інфраструктури.