С апреля 2025 года российские удары по Киеву стали почти регулярными: от дроновых налетов до массированных ракетных атак. По подсчетам аналитиков Texty.org.ua, с начала полномасштабного вторжения больше всего попаданий было в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Меньше всего пострадала Троещина.

LIGA.net рассказывает, как изменялась интенсивность обстрелов Киева, какие районы страдают больше всего и чем именно наносятся удары.

Когда Киев обстреливали чаще всего

Наиболее разрушительным стал март 2022 года – 29 атак, из которых по меньшей мере 14 – это не ракеты, а артиллерия, мины и "Грады". Киев тогда был фактически прифронтовым городом: некоторые районы попадали в зону действия вражеских орудий.

Количество попаданий по Киеву по месяцам с начала полномасштабного вторжения (Инфографика: Назарий Присяжнюк на основе Texty.org.ua / LIGA.net)

Второй пик – май 2023-го, когда россияне устроили 18 массированных атак. Прилетали "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры", "шахеды". В некоторые дни – по две атаки в сутки.

С четвертого квартала 2024-го обстрелы стали регулярными – меньше пауз, больше Shahed-136, летящих выше, точнее и сложнее для ПВО. Это видно в ежемесячной динамике: раньше были пики с "затишьем", теперь – стабильно высокое давление.

Какие районы Киева обстреливают чаще всего

Чаще всего обстрелы фиксировали в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. В Шевченковском регулярно прилетало в район завода "Артем" и завода автоматики. Россияне попадали также в жилье вокруг станции метро "Лукьяновская" – некоторые дома подвергались попаданиям несколько раз.

В каких районах Киева больше "прилетов" от 24 февраля 2022 года (Инфографика: Назарий Присяжнюк на основе Texty.org.ua / LIGA.net)

В Святошинском целью был район авиазавода "Антонов", а в Соломенском – заводы "Большевик" и "Меридиан", а также аэропорт "Жуляны", куда ракеты летели уже неоднократно. В Голосеевском районе фиксировали частые удары вблизи энергоинфраструктуры и офисных центров.

Повреждения, причиненные БпЛА, крылатыми и баллистическими ракетами и их обломками, с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года (Инфографика: Texty.org.ua)

Промышленные объекты часто расположены рядом с жилой застройкой, что увеличивает зону поражения. К этому следует добавить многочисленные энергообъекты по всему городу – именно они были целями во время отдельных кампаний по уничтожению украинской энергосистемы.

Среди самых "безопасных" районов – Деснянский. На Троещине обстрелы были единичными.

Как изменилась тактика: "Шахеды", ракеты, комбинированные удары

С октября 2022 года ключевую роль начали играть дроны Shahed-136. Сначала их сбивали успешно, но после модернизации они стали точнее: летят выше, меняют траектории, сложнее для мобильных групп ПВО.

В июне 2025 года зафиксирован пример новой тактики:

ночные волны "шахедов" из разных направлений,

затем – удары баллистическими и крылатыми ракетами.

Одна из недавних атак 17 июня 2025 года привела к повреждению около 50 зданий за раз.

Цель российских атак – террор населения

Россия системно бьет не только по объектам военного или промышленного назначения. Часто атаки направлены на жилые кварталы. Эти удары рассчитаны на максимальное количество жертв, как это было во время последних ракетных обстрелов, когда ракеты обрушили целые подъезды жилых домов.

"Фактически речь идет о террористических актах, которые россияне пытаются замаскировать под якобы неудачные удары по промышленным предприятиям города", – отмечают авторы исследования.

Например, обстрел Охматдета официально пытались объяснить ударом по заводу, но попадание было в больницу. Такая тактика – часть системного террора гражданского населения, чтобы сломить моральное сопротивление и создать атмосферу постоянной опасности.