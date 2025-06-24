В окремих районах Києва прильоти фіксують частіше. Які закономірності простежуються

З квітня 2025 року російські удари по Києву стали майже регулярними: від дронових нальотів до масованих ракетних атак. За підрахунками аналітиків Texty.org.ua, з початку повномасштабного вторгнення найбільше влучань було у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Найменше постраждала Троєщина.

LIGA.net розповідає, як змінювалась інтенсивність обстрілів Києва, які райони страждають найбільше та чим саме завдаються удари.

Коли Київ обстрілювали найчастіше

Найбільш руйнівним став березень 2022 року − 29 атак, з яких щонайменше 14 − це не ракети, а артилерія, міни та "Гради". Київ тоді був фактично прифронтовим містом: деякі райони потрапляли у зону дії ворожих гармат.

Кількість влучань по Києву за місяцями від початку повномасштабного вторгнення (Інфографіка: Назарій Присяжнюк на основі Texty.org.ua / LIGA.net)

Другий пік − травень 2023-го, коли росіяни влаштували 18 масованих атак. Прилітали "Кинджали", "Калібри", "Іскандери", "шахеди". У деякі дні − по дві атаки за добу.

З четвертого кварталу 2024-го обстріли стали регулярними − менше пауз, більше Shahed-136, які летять вище, точніше й складніше для ППО. Це видно в щомісячній динаміці: раніше були піки з "затишшями", тепер − стабільно високий тиск.

Які райони Києва обстрілюють найчастіше

Найчастіше обстріли фіксували у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. У Шевченківському регулярно прилітало в район заводу "Артем" і заводу автоматики. Росіяни потрапляли також у житло навколо станції метро "Лук’янівська" − деякі будинки зазнавали влучань кілька разів.

У яких районах Києва найбільше "прильотів" від 24 лютого 2022 року (Інфографіка: Назарій Присяжнюк на основі Texty.org.ua / LIGA.net)

У Святошинському ціллю був район авіазаводу "Антонов", а в Солом’янському − заводи "Більшовик" і "Меридіан", а також аеропорт "Жуляни", куди ракети летіли вже неодноразово. У Голосіївському районі фіксували часті удари поблизу енергоінфраструктури та офісних центрів.

Пошкодження, завдані БпЛА, крилатими й балістичними ракетами та їх уламками, з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року (Інфографіка: Texty.org.ua)

Промислові об’єкти часто розміщені поруч із житловою забудовою, що збільшує зону ураження. До цього слід додати численні енергооб’єкти по всьому місту − саме вони були цілями під час окремих кампаній зі знищення української енергосистеми.

Серед "найбезпечніших" районів − Деснянський. На Троєщині обстріли були поодинокими.

Як змінилася тактика: "Шахеди", ракети, комбіновані удари

Від жовтня 2022 року ключову роль почали відігравати дрони Shahed-136. Спочатку їх збивали успішно, але після модернізації вони стали влучнішими: летять вище, змінюють траєкторії, складніші для мобільних груп ППО.

У червні 2025 року зафіксовано приклад нової тактики:

нічні хвилі "шахедів" з різних напрямків,

потім − удари балістичними і крилатими ракетами.

Одна з нещодавніх атак 17 червня 2025 року призвела до пошкодження близько 50 будівель за раз.

Мета російських атак − терор населення

Росія системно б’є не лише по об'єктах військового чи промислового призначення. Часто атаки спрямовані на житлові квартали. Ці удари розраховані на максимальну кількість жертв, як це було під час останніх ракетних обстрілів, коли ракети обвалили цілі під’їзди житлових будинків.

"Фактично йдеться про терористичні акти, які росіяни намагаються замаскувати під нібито невдалі удари по промислових підприємствах міста", − зазначають автори дослідження.

Наприклад, обстріл Охматдиту офіційно намагались пояснити ударом по заводу, але влучання було в лікарню. Така тактика − частина системного терору цивільного населення, щоб зламати моральний спротив і створити атмосферу постійної небезпеки.