США снова побеждает, а Украина показала лучший результат за 12 лет

На Олимпиаде 2024 в Париже развернулась жесткая борьба за медали. Участие в ней приняли 10 500 атлетов из 206 стран мира, соревновавшихся в 32 видах спорта.

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Тройка победителей не изменилась с прошлых летних олимпийских игр. Лидером медального зачета стала команда США, собравшая 126 наград, включая 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали.

Медальный зачет первых 25 стран на Олимпийских играх в 2024 году. (Интерактивная графика: Назарий Присяжнюк/LIGA.net)

Китай занял второе место и получил 91 награду : 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали. Япония закрывает тройку с 45 медалями, собрав 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.

Украина также показала достойный результат на Олимпиаде-2024. 140 украинских атлетов соревновались в 23 видах спорта и завоевали 12 медалей: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Этот успех позволил Украине занять 22 место в общем медальном зачете и 17 по количеству выигранных наград – это лучший результат за 12 последних лет.