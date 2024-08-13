США знову перемагає, а Україна показала найкращий результат за 12 років

На Олімпіаді 2024 у Парижі розгорнулася запекла боротьба за медалі. Участь у ній взяли 10 500 атлетів з 206 країн світу, які змагалися у 32 видах спорту.

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Трійка переможців не змінилася з минулих літніх олімпійських ігор. Лідером медального заліку стала команда США, яка зібрала 126 нагород, зокрема 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові медалі.

Медальний залік перших 25 країн на Олімпійських іграх 2024 року. (Інтерактивна графіка: Назарій Присяжнюк/LIGA.net)

Китай посів друге місце та здобув 91 нагороду: 40 золотих, 27 срібних та 24 бронзові медалі. Японія закриває трійку із 45 медалями, зібравши 20 золотих, 12 срібних та 13 бронзових нагород.

Україна також продемонструвала гідний результат на Олімпіаді-2024. 140 українських атлетів змагалися у 23 видах спорту та вибороли 12 медалей: три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових. Цей успіх дозволив Україні посісти 22-ге місце в загальному медальному заліку та 17-те за кількістю виграних нагород – це найкращий результат за 12 останніх років.