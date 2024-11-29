Из-за войны произошло 23 000 пожаров — это почти $20 млрд убытков окружающей среде и десятилетия на восстановление

Война России против Украины принесла потери не только людям и экономике, но и природе. По данным исследования агентства Top Lead, пожары, вызванные боевыми действиями с февраля 2022 года по июль 2024 года, нанесли ущерб окружающей среде на $18,4 млрд.

С февраля 2022 года в Украине было зафиксировано более 23 000 пожаров, вызванных обстрелами, взрывами мин и ракетными ударами. Больше всего пострадали прифронтовые регионы, где огонь охватил леса, поля и жилые зоны.

Основная часть ущерба – приблизительно $14,9 млрд – приходится на горение лесов и насаждений. Еще $3,4 млрд лишились из-за пожаров на объектах с нефтепродуктами и газом, а также вследствие возгорания других объектов — $100 млн.

В каких областях было больше пожаров в Украине (Инфографика: Top Lead)

По данным NASA FIRMS и Министерства защиты окружающей среды, природоохранные территории подверглись более 1600 пожарам: огонь разрушил формируемые веками экосистемы.

В заповеднике "Аскания-Нова" произошло 69 пожаров, которые уничтожили более 7100 гектаров. В Национальном парке "Нижнеднепровский" затопило 100% территории, еще 12% выгорело, а на Кинбурнском полуострове пожары уничтожили 96% суши парка "Белобережье Святослава".

Восстановление этих зон может длиться десятилетиями, ведь природные экосистемы утратили способность к саморегуляции.

Кроме непосредственного ущерба, эти пожары повлекли загрязнение атмосферы. Выбросы токсичных веществ влияют на качество воздуха не только в Украине, но и в других странах. Загрязненные почвы стали непригодными для сельского хозяйства, а биоразнообразие сократилось до критических уровней.

Проблема пожаров становится еще более острой из-за минирования территорий. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разминирование территорий, где произошли возгорания, является критически важным для запуска восстановительных работ. Это сложный и длительный процесс, требующий не только технических ресурсов, но и международного сотрудничества.