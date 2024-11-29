Через війну відбулися 23 000 пожеж — це майже $20 млрд збитків довкіллю і десятиліття на відновлення

Війна Росії проти України принесла втрати не лише для людей і економіки, а й для природи. За даними дослідження агенції Top Lead, пожежі, спричинені бойовими діями з лютого 2022 року до липня 2024 року, завдали довкіллю збитків на $18,4 млрд.

З лютого 2022 року в Україні зафіксували понад 23 000 пожеж, викликаних обстрілами, вибухами мін і ракетними ударами. Найбільше постраждали прифронтові регіони, де вогонь охопив ліси, поля та житлові зони.

Основна частина збитків — приблизно $14,9 млрд — припадає на горіння лісів і насаджень. Ще $3,4 млрд втратили через пожежі на об'єктах із нафтопродуктами й газом, а також внаслідок загоряння інших об'єктів — $100 млн.

У яких областях було найбільше пожеж в Україні (Інфографіка: Top Lead)

За даними NASA FIRMS та Міндовкілля, природоохоронні території зазнали понад 1600 пожеж: вогонь зруйнував екосистеми, які формувалися століттями.

У заповіднику "Асканія-Нова" сталося 69 пожеж, які знищили понад 7100 гектарів. У Національному природному парку "Нижньодніпровський" затопило 100% території, ще 12% вигоріло, а на Кінбурнському півострові пожежі знищили 96% суходолу парку "Білобережжя Святослава".

Відновлення цих зон може тривати десятиліттями, адже природні екосистеми втратили здатність до саморегуляції.

Окрім безпосередньої шкоди, ці пожежі спричинили забруднення атмосфери. Викиди токсичних речовин впливають на якість повітря не лише в Україні, а й у сусідніх країнах. Забруднені ґрунти стали непридатними для сільського господарства, а біорізноманіття скоротилося до критичних рівнів.

Проблема пожеж стає ще гострішою через мінування територій. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінування територій, де відбулися загоряння, є критично важливим для запуску відновлювальних робіт. Це складний і тривалий процес, що потребує не лише технічних ресурсів, а й міжнародної співпраці.