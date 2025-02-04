Ежегодный рейтинг армий мира Global Firepower позволяет оценить и сравнить военные возможности разных стран, формируя своеобразный топ армий мира.

По результатам рейтинга Global Firepower 2025, первые три места занимают США, Россия и Китай. Несмотря на полномасштабное вторжение в Украину и значительные потери, Россия сохраняет вторую позицию, хотя эксперты указывают на ограничение ее военного потенциала.

LIGA.net опросила аналитиков и рассказывает, кто занял первые 20 мест в рейтинге этого года, какое место у Украины и почему она потеряла позиции в индексе.

Рейтинг армий мира в 2025 году

1. США

Индекс: 0,0744

Смена места в рейтинге за год: не изменилось

США продолжают удерживать лидерство в мировом рейтинге армий благодаря крупнейшему оборонному бюджету — более $850 млрд в 2025 году (по сравнению с $825 млрд в 2024 году). Страна имеет мощный военно-промышленный комплекс, передовые технологии (стелс-самолеты, авианосцы, гиперзвуковое оружие) и боеспособный личный состав (1,33 млн активных военных и 799 500 резервистов). Кроме того, США располагают одним из крупнейших ядерных арсеналов и разветвленной сетью военных баз по всему миру.