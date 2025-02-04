Щорічний рейтинг армій світу Global Firepower дозволяє оцінити та порівняти військові можливості різних країн, формуючи своєрідний топ армій світу.

За результатами рейтингу Global Firepower 2025, перші три місця посідають США, Росія та Китай. Попри повномасштабне вторгнення в Україну та значні втрати, Росія зберігає другу позицію, хоча експерти зазначають обмеження її військового потенціалу.

LIGA.net опитала аналітиків та розповідає, хто посів перших 20 місць у рейтингу цього року, яке місце в України та чому вона втратила позиції в індексі.

Рейтинг армій світу у 2025 році

1. США

Індекс: 0,0744

Зміна місця в рейтингу за рік: не змінилося

США і далі утримують лідерство у світовому рейтингу армій завдяки найбільшому оборонному бюджету — понад $850 млрд у 2025 році (порівняно з $825 млрд у 2024 році). Країна має потужний військово-промисловий комплекс, передові технології (стелс-літаки, авіаносці, гіперзвукову зброю) та боєздатний особовий склад (1,33 млн активних військових і 799 500 резервістів). Крім того, США мають один із найбільших ядерних арсеналів та розгалужену мережу військових баз по всьому світу.