Очікувана тривалість життя — один із ключових індикаторів якості життя в країні. Вона залежить не лише від медичних послуг, а й від освіти, екології, харчування, соціальної стабільності та навіть культури.

За останні десятиліття людство досягло значного прогресу: ще в середині XX століття жителі планети в середньому жили менш як 50 років, а нині ця цифра — 73 роки. Попри це, у світі сильний контраст: у розвинених країнах тривалість життя перевищує 84 роки, а в деяких державах Африки — ледь дотягує до 60.

LIGA.net на основі даних ООН розповідає:

  • як тривалість життя залежить від місця народження та статі;
  • які країни у 2025 році виявилися серед лідерів;
  • чому розрив між першими й останніми — десятки років;
  • яка ситуація в Україні.

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