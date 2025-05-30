Очікувана тривалість життя — один із ключових індикаторів якості життя в країні. Вона залежить не лише від медичних послуг, а й від освіти, екології, харчування, соціальної стабільності та навіть культури.

За останні десятиліття людство досягло значного прогресу: ще в середині XX століття жителі планети в середньому жили менш як 50 років, а нині ця цифра — 73 роки. Попри це, у світі сильний контраст: у розвинених країнах тривалість життя перевищує 84 роки, а в деяких державах Африки — ледь дотягує до 60.

LIGA.net на основі даних ООН розповідає: