Інфографіка
Рейтинг країн за тривалістю життя у 2025 році: лідери, аутсайдери та розрив у десятки років
Очікувана тривалість життя — один із ключових індикаторів якості життя в країні. Вона залежить не лише від медичних послуг, а й від освіти, екології, харчування, соціальної стабільності та навіть культури.
За останні десятиліття людство досягло значного прогресу: ще в середині XX століття жителі планети в середньому жили менш як 50 років, а нині ця цифра — 73 роки. Попри це, у світі сильний контраст: у розвинених країнах тривалість життя перевищує 84 роки, а в деяких державах Африки — ледь дотягує до 60.
LIGA.net на основі даних ООН розповідає:
- як тривалість життя залежить від місця народження та статі;
- які країни у 2025 році виявилися серед лідерів;
- чому розрив між першими й останніми — десятки років;
- яка ситуація в Україні.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку