США, Россия и Китай снова замыкают тройку лидеров. В то время как Украина потеряла три позиции

Ежегодный рейтинг армий мира Global Firepower дает возможность оценить и сравнить военные возможности разных стран, формируя своеобразный топ армий мира.

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По результатам рейтинга Global Firepower 2024, первые три места занимают США, Россия и Китай. Несмотря на полномасштабное вторжение в Украину и большие потери, Россия сохраняет вторую позицию, хотя эксперты отмечают ограничение ее военного потенциала.

Рейтинг армий мира в 2024 году

1. США

Индекс: 0.0699;

Смена места в рейтинге за год: =

США остаются безоговорочным лидером рейтинга самых мощных армий мира. Их военная мощь базируется на крупнейшем в мире оборонном бюджете (около $825 млрд в 2024 году), передовых технологиях, включая стелс-самолеты и авианосцы, а также огромном количестве военной техники и опытном личном составе (около 1,33 млн активных военнослужащих, по данным Global Firepower – это 0,4% населения и 799 500 резерва – 0,2%).

США активно участвуют в военных операциях по всему миру, что поддерживает их боеготовность на высоком уровне. Также у страны один из крупнейших ядерных арсеналов — занимает второе место в мире.

20 самых мощных армий мира в 2024 году (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

2. Россия

Индекс: 0.0702;

Смена места в рейтинге за год: =

Россия несмотря на военные неудачи в Украине и значительные потери техники и личного состава сохраняет значительный военный потенциал. Страна располагает огромным количеством военной техники, а также декларирует крупнейший мировой ядерный арсенал. Однако война выявила проблемы с логистикой, моралью войск и эффективностью командования, что может сказаться на ее будущем месте в списке сильнейших армий мира.

По данным Global Firepower, Россия имеет 1,32 млн активных военнослужащих (0,9% от всего населения) и 2 млн резерва (1,4%).

3. Китай

Индекс: 0.0706;

Смена места в рейтинге за год: =

Китай активно модернизирует свою армию и увеличивает военное присутствие в мире. Страна инвестирует значительные средства в развитие новых технологий, включая гиперзвуковое оружие и ИИ. У Китая также крупнейшая армия мира по численности личного состава — около 2 млн активных военнослужащих (0,14%) и 510 000 резерва (0,04%).

4. Индия

Индекс: 0.1023

Смена места в рейтинге за год: =

Индия быстро наращивает свою военную мощь и стремится обеспечить безопасность на границах с Пакистаном и Китаем. Страна активно закупает военную технику, например, истребители Rafale и танки T-90, и развивает собственную оборонную промышленность. Индия занимает шестое место по количеству ядерных боеголовок. По численности активных военнослужащих занимает второе место с 1,46 млн человек (0,1% населения) и 1,16 млн резерва (0,1%).

5. Южная Корея

Индекс: 0.1416;

Смена места в рейтинге за год: +1.

Южная Корея поднялась на одну позицию в 2024 году рейтинга боеспособности армий мира благодаря своей современной армии и высокому уровню технологического развития. Страна постоянно находится под угрозой со стороны Северной Кореи, что побуждает ее к активному развитию военных возможностей. Южная Корея имеет около 600 000 активных военнослужащих (1,2% от общей численности населения), 3,1 млн резерва (6% граждан) и значительное количество танков и артиллерии.

6. Великобритания

Индекс: 0.1443;

Смена места в рейтинге за год: -1.

Великобритания, несмотря на Brexit, остается одним из ведущих военных государств мира, хотя и опустилась на одну позицию в топе армий мира.

Страна имеет мощный флот, два авианосца Queen Elizabeth и авиацию, а также ядерное оружие (занимает пятое место по количеству ядерных боеголовок). Великобритания активно участвует в международных военных операциях и является членом НАТО.

Великобритания имеет только 184 460 активных военнослужащих, что составляет 0,3% от общей численности населения страны и 924 000 человек в резерве (1,4%).

7. Япония

Индекс: 0.1601;

Смена места в рейтинге за год: +1.

Япония поднялась на одну позицию благодаря одной из самых современных армий в мире, сосредоточенной на обороне.

Страна обладает мощным флотом и авиацией, а также развитой системой противоракетной обороны. Япония активно сотрудничает с США в сфере безопасности и имеет около 247150 активных военнослужащих (0,2%). В резерве у страны 56 000 человек.

8. Турция

Индекс: 0.1697;

Смена места в рейтинге за год: +3.

Турция значительно улучшила свою позицию в рейтинге сильнейших армий мира, поднявшись на три ступени. Ее стратегическое положение на перекрестке Европы и Азии обуславливает ее важную роль в региональной безопасности.

Страна имеет вторую по величине армию в НАТО – около 355 200 активных военнослужащих (0,4% населения) и 378 700 человек в резерве (0,5%) – активно развивает собственную оборонную промышленность, а также пополняет стратегические запасы вооружений.

9. Пакистан

Индекс: 0.1711;

Смена места в рейтинге за год: -2.

Пакистан опустился на две позиции, но все еще имеет значительную армию – около 654 000 активных военнослужащих (0,3%) – и "седьмой" ядерный арсенал в мире. Страна находится в состоянии постоянного напряжения с Индией, что побуждает ее к активному развитию военных возможностей. Пакистан также играет немаловажную роль в борьбе с терроризмом.

10. Италия

Индекс: 0.1863;

Смена места в рейтинге за год: =.

Италия сохраняет свою позицию в топе 10 лучших армий мира благодаря современной и хорошо оснащенной армии, участвующей в международных военных операциях и являющейся членом НАТО. Страна имеет мощный флот и авиацию, около 400 вертолетов, из которых 58 ударных. Италия имеет около 165 500 активных военнослужащих (0,3% населения) и 18 500 резерва.

Другие государства в рейтинге 20 сильнейших армий мира в 2024 году

Франция (Индекс: 0.1878, Изменение: -2): Сохраняет сильное военное присутствие, хотя некоторые аналитики отмечают потребность в модернизации. У страны есть четвертый ядерный потенциал (по количеству боеголовок) и около 200 000 активных военнослужащих (0,3%) и 26 000 резерва;

Сохраняет сильное военное присутствие, хотя некоторые аналитики отмечают потребность в модернизации. У страны есть четвертый ядерный потенциал (по количеству боеголовок) и около 200 000 активных военнослужащих (0,3%) и 26 000 резерва; Бразилия (Индекс: 0.1944, Изменение: =): Большая страна с развитой экономикой, но ее военные расходы относительно низки. Имеет около 360 000 активных военнослужащих (0,2%) и 340 000 резервов (0,2%);

Большая страна с развитой экономикой, но ее военные расходы относительно низки. Имеет около 360 000 активных военнослужащих (0,2%) и 340 000 резервов (0,2%); Индонезия (Индекс: 0.2251, Изменение: =): Большая численность населения и стратегическое расположение способствуют его военному потенциалу. Страна имеет около 400 000 активных военнослужащих (0,1%) и столько же находится в резерве;

Большая численность населения и стратегическое расположение способствуют его военному потенциалу. Страна имеет около 400 000 активных военнослужащих (0,1%) и столько же находится в резерве; Иран (Индекс: 0.2269, Изменение: +3): Иран поднялся на три позиции, что может быть связано с его активным развитием ракетных технологий и беспилотников. Военная мощь Ирана базируется на большом количестве личного состава – около 610 000 (0,7% населения), 350 000 резерва (0,4%) и баллистических ракетах;

Иран поднялся на три позиции, что может быть связано с его активным развитием ракетных технологий и беспилотников. Военная мощь Ирана базируется на большом количестве личного состава – около 610 000 (0,7% населения), 350 000 резерва (0,4%) и баллистических ракетах; Египет (Индекс: 0.2283, Изменение: -1): Египет немного потерял позиции, но сохраняет значительный военный потенциал благодаря стратегическому расположению и значительной военной помощи США. Страна имеет около 440 000 активных военнослужащих (0,4%), 480 000 резервов (0,4%) и большое количество танков и бронетехники;

Египет немного потерял позиции, но сохраняет значительный военный потенциал благодаря стратегическому расположению и значительной военной помощи США. Страна имеет около 440 000 активных военнослужащих (0,4%), 480 000 резервов (0,4%) и большое количество танков и бронетехники; Австралия (Индекс: 0.2515, Изменение: =): Австралия сохраняет свою позицию благодаря небольшой, но хорошо оснащенной армии, сосредоточенной на обороне и региональной безопасности. Страна имеет около 57350 активных военнослужащих (0,2%), 32050 резерва (0,1%) и современную военную технику, например, истребители F-35;

Австралия сохраняет свою позицию благодаря небольшой, но хорошо оснащенной армии, сосредоточенной на обороне и региональной безопасности. Страна имеет около 57350 активных военнослужащих (0,2%), 32050 резерва (0,1%) и современную военную технику, например, истребители F-35; Израиль (Индекс: 0.2596, Изменение: +1): Израиль поднялся на одну позицию благодаря своей высокотехнологичной армии и значительному боевому опыту. У страны около 170 000 активных военнослужащих (1,9%), 465 000 в резерве (5,1%) и развита оборонная промышленность.

Израиль поднялся на одну позицию благодаря своей высокотехнологичной армии и значительному боевому опыту. У страны около 170 000 активных военнослужащих (1,9%), 465 000 в резерве (5,1%) и развита оборонная промышленность. Украина (Индекс: 0.2598, Изменение: -3): Несмотря на полномасштабное вторжение России и значительные потери, Украина продолжает демонстрировать поразительную устойчивость и эффективность на поле боя. Страна получает значительную военную помощь от западных партнеров, включая современные танки, артиллерию и системы ПВО и активно модернизирует свои вооруженные силы. Хотя рейтинг Украины снизился на три позиции, это отражает скорее истощение ресурсов во время войны, чем реальное ослабление военной мощи. Украина доказала свою способность эффективно противостоять значительно большему противнику и освобождать оккупированные территории.

Согласно рейтингу, у Украины 900 000 активных военнослужащих (2,1%), но сразу 1,2 миллиона резерва (2,8%). По количеству регулярных войск Украина очутилась на шестом месте рейтинга.

Германия (Индекс: 0.2847, Изменение: +6): Германия значительно улучшила свою позицию, поднявшись на шесть ступенек. Это может быть связано с увеличением военных расходов и планами модернизации армии в ответ на российскую агрессию. Германия является экономическим гигантом Европы, но ее военные расходы традиционно были относительно низкими. Страна имеет около 181 600 активных военнослужащих (0,2%) и 34 000 резервов;

Германия значительно улучшила свою позицию, поднявшись на шесть ступенек. Это может быть связано с увеличением военных расходов и планами модернизации армии в ответ на российскую агрессию. Германия является экономическим гигантом Европы, но ее военные расходы традиционно были относительно низкими. Страна имеет около 181 600 активных военнослужащих (0,2%) и 34 000 резервов; Испания (Индекс, Изменение: +1): Испания немного улучшила свою позицию. Страна имеет современную армию, которая участвует в международных операциях и является членом НАТО. У Испании около 133 282 активных военнослужащих (0,3%) и 15 150 резервов.





