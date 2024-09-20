США, Росія та Китай знову замикають трійку лідерів. Тоді як Україна втратила три позиції

Щорічний рейтинг армій світу Global Firepower надає можливість оцінити та порівняти військові можливості різних країн, формуючи своєрідний топ армій світу.

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За результатами рейтингу Global Firepower 2024, перші три місця посідають США, Росія та Китай. Попри повномасштабне вторгнення в Україну та значні втрати, Росія зберігає другу позицію, хоча експерти зазначають обмеження її військового потенціалу.

Рейтинг армій світу у 2024 році

1. США

Індекс: 0.0699;

Зміна місця в рейтингу за рік: =

США залишаються беззаперечним лідером рейтингу найпотужніших армій світу. Їх військова міць базується на найбільшому у світі оборонному бюджеті (близько $825 млрд у 2024 році), передових технологіях, серед яких стелс-літаки й авіаносці, а також величезній кількості військової техніки та досвідченому особовому складі (близько 1,33 млн активних військовослужбовців, за даними Global Firepower — це 0,4% населення та 799 500 резерву — 0,2%).

США активно беруть участь у військових операціях по всьому світу, що підтримує їх боєготовність на високому рівні. Також країна має один із найбільших ядерних арсеналів — посідає друге місце у світі.

20 найпотужніших армій світу в 2024 році (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

2. Росія

Індекс: 0.0702;

Зміна місця в рейтингу за рік: =

Росія, попри військові невдачі в Україні та значні втрати техніки й особового складу, зберігає значний військовий потенціал. Країна має величезну кількість військової техніки, а також декларує найбільший світовий ядерний арсенал. Проте війна виявила проблеми з логістикою, мораллю військ та ефективністю командування, що може позначитися на її майбутньому місці в списку найсильніших армій світу.

За даними Global Firepower Росія має 1,32 млн активних військовослужбовців (0,9% від усього населення) та 2 млн резерву (1,4%).

3. Китай

Індекс: 0.0706;

Зміна місця в рейтингу за рік: =

Китай активно модернізує свою армію та нарощує військову присутність у світі. Країна інвестує значні кошти в розвиток нових технологій, включно й гіперзвукову зброю та ШІ. Китай також має найбільшу армію світу за чисельністю особового складу — близько 2 млн активних військовослужбовців (0,14%) та 510 000 резерву (0,04%).

4. Індія

Індекс: 0.1023

Зміна місця в рейтингу за рік: =

Індія швидко нарощує свою військову міць і прагне гарантувати безпеку на кордонах з Пакистаном і Китаєм. Країна активно закуповує військову техніку, наприклад, винищувачі Rafale та танки T-90, і розвиває власну оборонну промисловість. Індія посідає шосте місце за кількістю ядерних боєголовок. За чисельністю активних військовослужбовців посідає друге місце з 1,46 млн осіб (0,1% населення) й 1,16 млн резерву (0,1%).

5. Південна Корея

Індекс: 0.1416;

Зміна місця в рейтингу за рік: +1.

Південна Корея піднялася на одну позицію у 2024 році врейтингу боєздатності армій світу завдяки своїй сучасній армії та високому рівню технологічного розвитку. Країна постійно перебуває під загрозою з боку Північної Кореї, що спонукає її до активного розвитку військових можливостей. Південна Корея має близько 600 000 активних військовослужбовців (1,2% від загальної кількості населення), 3,1 млн резерву (6% громадян) і значну кількість танків та артилерії.

6. Велика Британія

Індекс: 0.1443;

Зміна місця в рейтингу за рік: -1.

Велика Британія, попри Brexit, залишається однією з провідних військових держав світу, хоча й опустилася на одну позицію в топі армій світу.

Країна має потужний флот, два авіаносці Queen Elizabeth та авіацію, а також ядерну зброю (посідає п'яте місце за кількістю ядерних боєголовок). Велика Британія активно бере участь у міжнародних військових операціях і є членом НАТО.

Велика Британія має лише 184 460 активних військовослужбовців, що складає 0,3% від загальної кількості населення країни та 924 000 осіб у резерві (1,4%).

7. Японія

Індекс: 0.1601;

Зміна місця в рейтингу за рік: +1.

Японія піднялася на одну позицію завдяки одній із найсучасніших армій у світі, зосередженій на обороні.

Країна має потужний флот та авіацію, а також розвинену систему протиракетної оборони. Японія активно співпрацює зі США у сфері безпеки та має близько 247 150 активних військовослужбовців (0,2%). У резерві країна має 56 000 осіб.

8. Туреччина

Індекс: 0.1697;

Зміна місця в рейтингу за рік: +3.

Туреччина значно покращила свою позицію в рейтингу найсильніших армій світу, піднявшись на три сходинки. Її стратегічне положення на перехресті Європи та Азії зумовлює її важливу роль у регіональній безпеці.

Країна має другу за величиною армію в НАТО – близько 355 200 активних військовослужбовців (0,4% населення) і 378 700 осіб у резерві (0,5%) – та активно розвиває власну оборонну промисловість, а також поповнює стратегічні запаси озброєнь.

9. Пакистан

Індекс: 0.1711;

Зміна місця в рейтингу за рік: -2.

Пакистан опустився на дві позиції, але все ще має значну армію – близько 654 000 активних військовослужбовців (0,3%) – і "сьомий" ядерний арсенал у світі. Країна перебуває у стані постійної напруги з Індією, що спонукає її до активного розвитку військових можливостей. Пакистан також відіграє важливу роль у боротьбі з тероризмом.

10. Італія

Індекс: 0.1863;

Зміна місця в рейтингу за рік: =.

Італія зберігає свою позицію в топі 10 кращих армій світу завдяки сучасній і добре оснащеній армії, яка бере участь у міжнародних військових операціях та є членом НАТО. Країна має потужний флот та авіацію, близько 400 вертольотів, з яких 58 ударних. Італія має близько 165 500 активних військовослужбовців (0,3% населення) та 18 500 резерву.

Інші держави у рейтингу 20 найсильніших армій світу у 2024 році

Франція (Індекс: 0.1878, Зміна: -2): Зберігає сильну військову присутність, хоча деякі аналітики зазначають потребу в модернізації. Країна має четвертий ядерний потенціал (за кількістю боєголовок) і близько 200 000 активних військовослужбовців (0,3%) та 26 000 резерву;

Зберігає сильну військову присутність, хоча деякі аналітики зазначають потребу в модернізації. Країна має четвертий ядерний потенціал (за кількістю боєголовок) і близько 200 000 активних військовослужбовців (0,3%) та 26 000 резерву; Бразилія (Індекс: 0.1944, Зміна: =): Велика країна з розвиненою економікою, але її військові витрати відносно низькі. Має близько 360 000 активних військовослужбовців (0,2%) та 340 000 резерву (0,2%);

Велика країна з розвиненою економікою, але її військові витрати відносно низькі. Має близько 360 000 активних військовослужбовців (0,2%) та 340 000 резерву (0,2%); Індонезія (Індекс: 0.2251, Зміна: =): Велика чисельність населення та стратегічне розташування сприяють її військовому потенціалу. Країна має близько 400 000 активних військовослужбовців (0,1%) та стільки ж осіб мають у резерві;

Велика чисельність населення та стратегічне розташування сприяють її військовому потенціалу. Країна має близько 400 000 активних військовослужбовців (0,1%) та стільки ж осіб мають у резерві; Іран (Індекс: 0.2269, Зміна: +3): Іран піднявся на три позиції, що може бути пов'язано з його активним розвитком ракетних технологій і безпілотників. Військова міць Ірану базується на великій кількості особового складу — близько 610 000 (0,7% населення), 350 000 резерву (0,4%) та балістичних ракетах;

Іран піднявся на три позиції, що може бути пов'язано з його активним розвитком ракетних технологій і безпілотників. Військова міць Ірану базується на великій кількості особового складу — близько 610 000 (0,7% населення), 350 000 резерву (0,4%) та балістичних ракетах; Єгипет (Індекс: 0.2283, Зміна: -1): Єгипет трохи втратив позиції, але зберігає значний військовий потенціал завдяки стратегічному розташуванню та значній військовій допомозі США. Країна має близько 440 000 активних військовослужбовців (0,4%), 480 000 резерву (0,4%) та велику кількість танків і бронетехніки;

Єгипет трохи втратив позиції, але зберігає значний військовий потенціал завдяки стратегічному розташуванню та значній військовій допомозі США. Країна має близько 440 000 активних військовослужбовців (0,4%), 480 000 резерву (0,4%) та велику кількість танків і бронетехніки; Австралія (Індекс: 0.2515, Зміна: =): Австралія зберігає свою позицію завдяки невеликій, але добре оснащеній армії, зосередженій на обороні та регіональній безпеці. Країна має близько 57 350 активних військовослужбовців (0,2%), 32 050 резерву (0,1%) та сучасну військову техніку, наприклад, винищувачі F-35;

Австралія зберігає свою позицію завдяки невеликій, але добре оснащеній армії, зосередженій на обороні та регіональній безпеці. Країна має близько 57 350 активних військовослужбовців (0,2%), 32 050 резерву (0,1%) та сучасну військову техніку, наприклад, винищувачі F-35; Ізраїль (Індекс: 0.2596, Зміна: +1): Ізраїль піднявся на одну позицію завдяки своїй високотехнологічній армії та значному бойовому досвіду. Країна має близько 170 000 активних військовослужбовців (1,9%), 465 000 у резерві (5,1%) та розвинену оборонну промисловість.

Ізраїль піднявся на одну позицію завдяки своїй високотехнологічній армії та значному бойовому досвіду. Країна має близько 170 000 активних військовослужбовців (1,9%), 465 000 у резерві (5,1%) та розвинену оборонну промисловість. Україна (Індекс: 0.2598, Зміна: -3): Попри повномасштабне вторгнення Росії та значні втрати, Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість та ефективність на полі бою. Країна отримує значну військову допомогу від західних партнерів, включно й сучасні танки, артилерію та системи ППО, й активно модернізує свої збройні сили. Хоча рейтинг України знизився на три позиції, це скоріше демонструє виснаження ресурсів під час війни, ніж реальне послаблення військової потужності. Україна довела свою здатність ефективно протистояти значно більшому противнику та звільняти окуповані території.

Згідно з рейтингом, в України 900 000 активних військовослужбовців (2,1%), але натомість одразу 1,2 мільйона резерву (2,8%). За кількістю регулярних військ Україна опинилася на шостому місці рейтингу.

Німеччина (Індекс: 0.2847, Зміна: +6): Німеччина значно покращила свою позицію, піднявшись на шість сходинок. Це може бути пов'язано зі збільшенням військових витрат і планами щодо модернізації армії у відповідь на російську агресію. Німеччина є економічним гігантом Європи, але її військові витрати традиційно були відносно низькими. Країна має близько 181 600 активних військовослужбовців (0,2%) та 34 000 резерву;

Німеччина значно покращила свою позицію, піднявшись на шість сходинок. Це може бути пов'язано зі збільшенням військових витрат і планами щодо модернізації армії у відповідь на російську агресію. Німеччина є економічним гігантом Європи, але її військові витрати традиційно були відносно низькими. Країна має близько 181 600 активних військовослужбовців (0,2%) та 34 000 резерву; Іспанія (Індекс, Зміна: +1): Іспанія трохи покращила свою позицію. Країна має сучасну армію, яка бере участь у міжнародних операціях і є членом НАТО. Іспанія має близько 133 282 активних військовослужбовців (0,3%) та 15 150 резерву.





