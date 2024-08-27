Лидером среди самых молодых стран мира в 2024 году стал Нигер, где средний возраст составляет всего 15,2 года. Это означает, что половина населения страны младше этого возраста, что создает как возможности, так и значительные вызовы для будущего.

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Среди других африканских стран с самым молодым населением выделяются Уганда, Ангола и Мали, где медианный возраст также составляет около 16 лет. За пределами Африки молодыми территориями являются Палестина (средний возраст 19,5 года в Газе и 21,9 на Западном берегу) и Афганистан (20 лет).

Самые молодые страны мира по среднему возрасту в 2024 году, по регионам (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

В противовес этому, самые старые страны мира, такие как Япония, Италия и Германия, имеют средний возраст между 47 и 50 годами и сталкиваются с проблемой сокращения трудоспособного населения, что угрожает экономическому росту.

Украина, где средний возраст населения вырос с 42,2 года на начало 2022 года до 44,9 года в 2024 году, также сталкивается с проблемой старения. Полномасштабное вторжение России обострило эту ситуацию, повлекши не только прямые человеческие потери, но и массовую эмиграцию, преимущественно женщин и детей. Это привело к еще большему старению и создало серьезные вызовы для будущего восстановления страны.

В то время как стареющие страны борются с уменьшением рабочей силы, у очень молодых стран Африки противоположная проблема. Их экономики, институты и системы образования часто не могут обеспечить надлежащие условия для большого количества детей и молодежи. Бедность, детские браки и высокая рождаемость усугубляют ситуацию, ухудшая здоровье населения, уменьшая инвестиции в человеческий капитал и ограничивая экономическое развитие.

Во многих африканских странах большие семьи остаются нормой, часто связанной с попытками обеспечить лучшее будущее в условиях бедности. В других регионах мира молодой демографический профиль часто является следствием продолжительных конфликтов или войн, препятствующих развитию и стабильности.