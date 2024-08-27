Африка – континент молодості, але які ще країни світу можуть похизуватися наймолодшим населенням?

Лідером серед наймолодших країн світу у 2024 році став Нігер, де середній вік становить лише 15,2 року. Це означає, що половина населення країни молодша за цей вік, що створює як можливості, так і значні виклики для майбутнього.

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Серед інших африканських країн з наймолодшим населенням виділяються Уганда, Ангола та Малі, де медіанний вік також становить близько 16 років. За межами Африки наймолодшими територіями є Палестина (середній вік 19,5 року у Газі та 21,9 на Західному березі) та Афганістан (20 років).

Наймолодші країни світу за середнім віком у 2024 році, за регіонами (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

На противагу цьому, найстаріші країни світу, такі як Японія, Італія та Німеччина, мають середній вік між 47 та 50 роками та стикаються з проблемою скорочення працездатного населення, що загрожує економічному зростанню.

Україна, де середній вік населення зріс з 42,2 року на початок 2022-го до 44,9 року у 2024, також стикається з проблемою старіння. Повномасштабне вторгнення Росії загострило цю ситуацію, спричинивши не лише прямі людські втрати, а й масову еміграцію, переважно жінок та дітей. Це призвело до ще більшого старіння населення та створило серйозні виклики для майбутнього відновлення країни.

Тоді як країни, що старіють, борються зі зменшенням робочої сили, дуже молоді країни Африки мають протилежну проблему. Їх економіки, інституції та системи освіти часто не в змозі забезпечити належні умови для великої кількості дітей та молоді. Бідність, дитячі шлюби та висока народжуваність ускладнюють ситуацію, погіршуючи здоров'я населення, зменшуючи інвестиції в людський капітал та обмежуючи економічний розвиток.

У багатьох африканських країнах великі сім'ї залишаються нормою, часто пов'язаною зі спробами забезпечити краще майбутнє в умовах бідності. В інших регіонах світу молодий демографічний профіль часто є наслідком тривалих конфліктів чи воєн, що перешкоджають розвитку та стабільності.