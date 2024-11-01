LIGA.net получила эксклюзивные данные от МИД о зарплатах чрезвычайных и полномочных послов Украины во всех странах мира и составила рейтинг самых высоких зарплат. Оказалось, что уровень доходов дипломатов за месяц существенно варьировался – от 8000 до 186 000 грн.

Наиболее высокооплачиваемым послом Украины летом 2024 года стал Марк Шевченко, занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове до марта 2024 года. За июнь-август 2024-го ему выплачивали в среднем за месяц 102 795 грн. Эти деньги бывший посол получал в качестве четырехмесячной выплаты за отпуск и надбавки за доступ к государственной тайне, рассказали в МИД.

На втором месте оказался Юрий Дюдин, посол Украины в Чили, со средней зарплатой за один летний месяц – 63 694 грн. А третье занял посол Австрии Василий Химинец (63 550 грн). Валерий Залужный как посол Украины в Великобритании начал получать зарплату с июля 2024 года и занял шестое место в рейтинге средних зарплат за месяц (почти 60 000 грн).