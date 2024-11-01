LIGA.net отримала ексклюзивні дані від МЗС щодо зарплат надзвичайних і повноважних послів України в усіх країнах світу та склала рейтинг найвищих зарплат. Виявилося, що рівень доходів дипломатів за місяць суттєво варіювався — від 8000 до 186 000 грн.

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Найбільш високооплачуваним послом України влітку 2024 року став Марко Шевченко, який обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла України в Молдові до березня 2024 року. За червень-серпень 2024-го йому виплачували у середньому за місяць 102 795 грн. Ці гроші колишній посол отримував як чотиримісячну виплату за відпустку та надбавку за доступ до державної таємниці, розповіли у МЗС.

На другому місці опинився Юрій Дюдін, посол України в Чилі, із середньою зарплатою за один літній місяць — 63 694 грн. А третє посів посол Австрії Василь Химинець (63 550 грн). Валерій Залужний як посол України у Великій Британії почав отримувати зарплату з липня 2024 року та посів шосте місце в рейтингу середніх зарплат за місяць (майже 60 000 грн).