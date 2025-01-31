Рождаемость в Украине в 2024 году упала до рекордного минимума, а смертность почти не изменилась

В 2024 году в Украине родилось 176 700 детей, в то время как умерло 495 090 человек, сообщает Интерфакс-Украина. Разница между этими показателями возросла до 2,8 раза, что является одним из худших демографических результатов за всю историю независимости.

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По сравнению с 2023 годом количество родившихся сократилось на 10 710 детей, или 5,7%, в то время как количество умерших — всего на 0,2%, или 1 150 человек.

По данным Минюста, лучшее соотношение смертности и рождаемости в 2024 году в Ровенской – 1,6 раза, Закарпатской и Волынской областях – 1,7 раза, Киеве – 1,8 раза, Черновицкой – 1,9 и Львовской областях – два раза.

Худший показатель в Херсонской и Донецкой областях – 11 и 8,5 раз соответственно. Существенно хуже среднего показателя в Запорожской и Сумской — 4,7, Харьковской — 4,5 и Черниговской областях — 4,4 раза.

Рождаемость с 2014 по 2024 год сократилась на 62%, в то время как смертность уменьшилась лишь на 21,7%. Потеря естественного прироста происходит на фоне понижения уровня жизни, массовой эмиграции и последствий войны.

Статистика рождаемости и смертности в Украине за 2014-2024 годы (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Лучшая ситуация с рождаемостью за последние десять лет наблюдалась в 2014 году, когда в Украине родилось 465 800 детей. Худший уровень смертности был в 2021 году – 714 263 смертей.

Лучшее соотношение рождаемости и смертности за последнее десятилетие зафиксировали в 2014 году, когда на 1 смерть приходилось 0,74 рождения.

По данным The World Factbook, в 2024 году показатель смертности в Украине самый высокий в мире – 18,6 смертей на 1000 населения.

Напоминаем, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году население может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году – до 25,2 млн человек.