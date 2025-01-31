Народжуваність в Україні у 2024 році впала до рекордного мінімуму, а смертність майже не змінилася

У 2024 році в Україні народилося 176 700 дітей, тоді як померло 495 090 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна. Різниця між цими показниками зросла до 2,8 раза, що є одним із найгірших демографічних результатів за всю історію незалежності.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10 710 дітей, або 5,7%, тоді як кількість померлих — лише на 0,2%, або 1 150 осіб.

За даними Мінюсту, найкраще співвідношення смертності та народжуваності у 2024 році у Рівненській — 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях — 1,7 раза, Києві — 1,8 раза, Чернівецькій — 1,9 та Львівській областях — два рази.

Найгірший показник у Херсонський та Донецький областях — 11 та 8,5 раза відповідно. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській — 4,7, Харківській — 4,5 та Чернігівській областях — 4,4 рази.

Народжуваність з 2014 по 2024 рік скоротилася на 62%, тоді як смертність зменшилася лише на 21,7%. Втрата природного приросту відбувається на тлі зниження рівня життя, масової еміграції та наслідків війни.

Статистика народжуваності та смертності в Україні за 2014-2024 роки (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Найкраща ситуація з народжуваністю за останні десять років спостерігалася у 2014 році, коли в Україні народилося 465 800 дітей. Найгірший рівень смертності був у 2021 році — 714 263 смертей.

Найкраще співвідношення народжуваності та смертності за останнє десятиліття зафіксували у 2014 році, коли на 1 смерть припадали 0,74 народження.

За даними The World Factbook, у 2024 році показник смертності в Україні найвищий у світі — 18,6 смертей на 1000 населення.

Нагадуємо, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року населення може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.