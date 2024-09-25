Украина в очередной раз продемонстрировала свою несокрушимость и щедрость, заняв седьмое место во Всемирном рейтинге благотворительности 2024 года от Charities Aid Foundation.

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Согласно отчету, 77% взрослых украинцев оказывали прямую помощь нуждающимся, 67% жертвовали средства на благотворительность, а 27% занимались волонтерской деятельностью . Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне самоорганизации и солидарности общества, которое объединилось перед лицом агрессии.

Рейтинг 10 найщедріших країн за індексом World Giving Index 2024
Рейтинг 10 самых щедрых стран по индексу World Giving Index 2024

Хотя Украина опустилась со второго места по сравнению с 2022 годом, она остается в десятке рейтинга третий год подряд, опережая такие страны как США ( шестое место ) и Австралия ( восьмое место ). В США 63% населения помогают незнакомцам, 58% совершают пожертвования, а 24% занимаются волонтерством. В Австралии эти показатели составляют 69%, 61% и 36% соответственно.

Лидером рейтинга стала Индонезия , удерживающая первенство уже седьмой год подряд. В этой стране 90% граждан совершают финансовые пожертвования, а 65% занимаются волонтерской деятельностью. В десятку также вошли Кения ( второе место , поднявшаяся на одну позицию, 83% помогают, 75% жертвуют, 44% волонтерят), Сингапур ( третье место , наибольший скачок в рейтинге на 19 позиций вверх), Гамбия ( четвертое место , улучшила результат на 8 позиций), Нигерия ( пятое место , +4 позиции), Объединенные Арабские Эмираты ( 9 место , +2 позиции) и Мальта ( 10 место , дебютант в десятке).

Что это за индекс?
Мировой рейтинг благотворительности (World Giving Index) от Charities Aid Foundation базируется на данных глобального опроса Gallup World View, в котором принимают участие более 150 тысяч респондентов из 153 стран мира. Рейтинг оценивает уровень участия граждан в трех видах благотворительной деятельности: помощь незнакомцам, пожертвования на благотворительность и волонтерство.
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