Наибольший рост за год у Сингапура, а лидером рейтинга стала Индонезия.

Украина в очередной раз продемонстрировала свою несокрушимость и щедрость, заняв седьмое место во Всемирном рейтинге благотворительности 2024 года от Charities Aid Foundation.

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Согласно отчету, 77% взрослых украинцев оказывали прямую помощь нуждающимся, 67% жертвовали средства на благотворительность, а 27% занимались волонтерской деятельностью . Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне самоорганизации и солидарности общества, которое объединилось перед лицом агрессии.

Рейтинг 10 самых щедрых стран по индексу World Giving Index 2024

Хотя Украина опустилась со второго места по сравнению с 2022 годом, она остается в десятке рейтинга третий год подряд, опережая такие страны как США ( шестое место ) и Австралия ( восьмое место ). В США 63% населения помогают незнакомцам, 58% совершают пожертвования, а 24% занимаются волонтерством. В Австралии эти показатели составляют 69%, 61% и 36% соответственно.

Лидером рейтинга стала Индонезия , удерживающая первенство уже седьмой год подряд. В этой стране 90% граждан совершают финансовые пожертвования, а 65% занимаются волонтерской деятельностью. В десятку также вошли Кения ( второе место , поднявшаяся на одну позицию, 83% помогают, 75% жертвуют, 44% волонтерят), Сингапур ( третье место , наибольший скачок в рейтинге на 19 позиций вверх), Гамбия ( четвертое место , улучшила результат на 8 позиций), Нигерия ( пятое место , +4 позиции), Объединенные Арабские Эмираты ( 9 место , +2 позиции) и Мальта ( 10 место , дебютант в десятке).