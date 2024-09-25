Україна вкотре продемонструвала свою незламність та щедрість, посівши сьоме місце у Світовому рейтингу благодійності 2024 року від Charities Aid Foundation.

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Згідно зі звітом, 77% дорослих українців надавали пряму допомогу нужденним, 67% жертвували кошти на благодійність, а 27% займалися волонтерською діяльністю. Ці показники свідчать про високий рівень самоорганізації та солідарності українського суспільства, яке об'єдналося перед обличчям агресії.

Рейтинг 10 найщедріших країн за індексом World Giving Index 2024

Хоча Україна опустилася з другого місця порівняно з 2022 роком, вона залишається в десятці рейтингу третій рік поспіль, випереджаючи такі країни, як США (шосте місце) та Австралія (восьме місце). У США 63% населення допомагають незнайомцям, 58% роблять пожертви, а 24% займаються волонтерством. В Австралії ці показники становлять 69%, 61% та 36% відповідно.

Лідером рейтингу стала Індонезія, яка утримує першість вже сьомий рік поспіль. У цій країні 90% громадян роблять фінансові пожертви, а 65% займаються волонтерською діяльністю. До десятки також увійшли Кенія (друге місце, піднялася на одну позицію, 83% допомагають, 75% жертвують, 44% волонтерять), Сінгапур (третє місце, найбільший стрибок у рейтингу на 19 позицій вгору), Гамбія (четверте місце, покращила результат на 8 позицій), Нігерія (п'яте місце, +4 позиції), Об'єднані Арабські Емірати (9 місце, +2 позиції) та Мальта (10 місце, дебютант у десятці).