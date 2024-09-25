Країни, де найбільше благодійників: Україна в десятці — рейтинг 2024
Україна вкотре продемонструвала свою незламність та щедрість, посівши сьоме місце у Світовому рейтингу благодійності 2024 року від Charities Aid Foundation.
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Згідно зі звітом, 77% дорослих українців надавали пряму допомогу нужденним, 67% жертвували кошти на благодійність, а 27% займалися волонтерською діяльністю. Ці показники свідчать про високий рівень самоорганізації та солідарності українського суспільства, яке об'єдналося перед обличчям агресії.
Хоча Україна опустилася з другого місця порівняно з 2022 роком, вона залишається в десятці рейтингу третій рік поспіль, випереджаючи такі країни, як США (шосте місце) та Австралія (восьме місце). У США 63% населення допомагають незнайомцям, 58% роблять пожертви, а 24% займаються волонтерством. В Австралії ці показники становлять 69%, 61% та 36% відповідно.
Лідером рейтингу стала Індонезія, яка утримує першість вже сьомий рік поспіль. У цій країні 90% громадян роблять фінансові пожертви, а 65% займаються волонтерською діяльністю. До десятки також увійшли Кенія (друге місце, піднялася на одну позицію, 83% допомагають, 75% жертвують, 44% волонтерять), Сінгапур (третє місце, найбільший стрибок у рейтингу на 19 позицій вгору), Гамбія (четверте місце, покращила результат на 8 позицій), Нігерія (п'яте місце, +4 позиції), Об'єднані Арабські Емірати (9 місце, +2 позиції) та Мальта (10 місце, дебютант у десятці).