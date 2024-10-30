С начала 2024 года в Украине вынесено около 1800 приговоров по делам о коррупции. Это значительно меньше, чем в довоенные годы, когда ежегодно фиксировалось около 2500 приговоров. Снижение количества приговоров связано с тем, что с началом полномасштабного вторжения подачи деклараций стали добровольными, а НАПК временно приостановило проверки.

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По данным Опендатабот, по состоянию на конец октября 2024 года в Украине вынесли 6877 приговоров коррупционерам с момента начала полномасштабного вторжения. В 2024 году только в 1,5% случаев судьи назначили наказание в виде лишения свободы. Чаще коррупционеры отделываются штрафами — таких случаев 97,5%.

Какие приговоры выносили коррупционерам в 2024 году (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Больше приговоров по делам о коррупции вынесено во Львовской (172), Винницкой (151) и Одесской областях (115). Впрочем, в НАПК отмечают, что эта статистика скорее отражает стабильность работы судов в регионах, чем реальный уровень коррупции.

В какой области выносили больше приговоров коррупционерам в 2024 году (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Среди наиболее распространенных коррупционных преступлений — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (37,7% приговоров), несвоевременная подача деклараций (35,4%) и нарушение требований по конфликту интересов (16%). В НАПК прогнозируют рост приговоров в ближайшие годы, поскольку ведомство возобновило проверку деклараций с конца 2023 года и изменило подход к их отбору, сосредоточившись на декларациях с высоким рейтингом риска.