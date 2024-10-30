З початку 2024 року в Україні винесли майже 1800 вироків у справах про корупцію. Це суттєво менше, ніж у довоєнні роки, коли щороку фіксувалося близько 2500 вироків. Зниження кількості вироків пов'язане з тим, що з початком повномасштабного вторгнення подання декларацій стало добровільним, а НАЗК тимчасово призупинило перевірки.

За даними Опендатабот, станом на кінець жовтня 2024 року в Україні винесли 6877 вироків корупціонерам від початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році лише у 1,5% випадків судді призначили покарання у вигляді позбавлення волі. Найчастіше корупціонери відбуваються штрафами — таких випадків 97,5%.

Які вироки виносили корупціонерам у 2024 році (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Найбільше вироків у справах про корупцію винесено на Львівщині (172), Вінниччині (151) та Одещині (115). Утім, у НАЗК зазначають, що ця статистика скоріше відображає стабільність роботи судів у регіонах, ніж реальний рівень корупції.

У якій області виносили найбільше вироків корупціонерам у 2024 році (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Серед найпоширеніших корупційних злочинів — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (37,7% вироків), несвоєчасне подання декларацій (35,4%) та порушення вимог щодо конфлікту інтересів (16%). У НАЗК прогнозують зростання кількості вироків найближчими роками, адже відомство поновило перевірку декларацій із кінця 2023 року і змінило підхід до їх відбору, зосередившись на деклараціях із високим рейтингом ризику.