Больше всего заработал посол в Молдове, а Залужный на пятом месте

LIGA.net получила эксклюзивные данные от МИД по зарплатам чрезвычайных и полномочных послов Украины во всех странах мира и составила рейтинг десяти послов с самой высокой зарплатой.

На первом месте оказался бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марк Шевченко, который летом 2024-го в среднем за месяц получил 102 795 грн после вычета налогов.

Указом президента Украины был уволен еще в марте 2024 года, однако он, по данным МИД, продолжал получать зарплату летом. А в августе 2024 года получил 186 349 грн. В МИД рассказали, что эту сумму посол получил в качестве надбавки за доступ к гостайне — 10 525 грн и за ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки (121 календарный день) — 220 964 грн. Однако эти суммы указаны без вычета налогов.

Какие украинские послы заработали больше всего в 2024 году. Зарплаты после вычета налогов. (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Второе место занимает чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чили Юрий Дюдин, который в среднем за один летний месяц получал 63 794 грн. А третье – посол Австрии Василий Химинец из 63 550 грн. Закрывают пятерку с одинаковой средней зарплатой – 63 470 грн – посол Германии Алексей Макеев и посол двух посольств Польши и Чехии Василий Зварыч.

Среди наиболее высокооплачиваемых послов также находятся послы Украины в США, Канаде, Великобритании, Франции и Японии.

МИД также предоставил информацию о зарплате бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве посла. Так, его средняя зарплата за июль-август 2024 составила 59 947 грн (после вычета налогов).

В среднем же зарплата украинского посла в 2024 году составляет 56 412 грн. Однако согласно Закону Украины "О дипломатической службе" государством послам и работникам посольства обеспечивается не только оплата труда, но и различные социальные гарантии и обеспечение, такие как:

надбавка за дипломатический ранг;

компенсационные выплаты при долгосрочной командировке (в зависимости от климатической и ситуации безопасности в стране пребывания они различаются);

оплата расходов на переезд;

оплата медицинской помощи;

оплата обучения детей;

оплата аренды жилья;

места в детсадах и школах для детей в первоочередном порядке;

единовременная помощь в случае гибели или инвалидности при исполнении обязанностей;

содействие трудоустройству супруга;

возможность повышать квалификацию в Украине и за границей.

По данным МИД, среднегодовые расходы на содержание одного работника иностранного дипломатического учреждения (укр. ЗГУ) в 2024 году запланированы на уровне 4,56 млн грн. Также предусмотрены среднегодовые расходы на аренду одного жилого помещения для руководителя ЗГУ – 2,15 млн грн, расходы на получение дошкольного (86 200 грн) и общего среднего образования (154 700 грн) для детей работников дипслужбы.