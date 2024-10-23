LIGA.net отримала ексклюзивні дані від МЗС щодо зарплат надзвичайних і повноважних послів України в усіх країнах світу та склала рейтинг десяти послів із найвищою зарплатою.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На першому місці опинився колишній надзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко, який улітку 2024-го в середньому за місяць отримав 102 795 грн після вирахування податків.

Указом президента України його звільнили ще у березні 2024 року, проте він, за даними МЗС, продовжував отримувати зарплату влітку. А в серпні 2024 року узагалі отримав 186 349 грн. У МЗС розповіли, що цю суму посол отримав як надбавку за доступ до держтаємниці — 10 525 грн і за щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження (121 календарний день) — 220 964 грн. Проте ці суми вказані без вирахування податків.

Які українські посли заробили найбільше в 2024 році. Зарплати після вирахування податків. (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Друге місце посідає надзвичайний та повноважний посол України в Чилі Юрій Дюдін, який середньому за один літній місяць отримував 63 794 грн. А третє — посол Австрії Василь Химинець із 63 550 грн. Закривають п'ятірку з однаковою середньою зарплатою — 63 470 грн — посол у Німеччині Олексій Макеєв і посол двох посольств Польщі та Чехії Василь Зварич.

Серед найбільш високооплачуваних послів також знаходяться посли України в США, Канаді, Великій Британії, Франції та Японії.

МЗС також надали інформацію стосовно зарплати колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як посла. Так, його середня зарплата за липень-серпень 2024 року склала 59 947 грн (після вирахування податків).

У середньому ж зарплата українського посла у 2024 році становить 56 412 грн. Проте згідно із Законом України "Про дипломатичну службу" державою послам і працівникам посольства забезпечується не лише оплата праці, а й різноманітні соціальні гарантії та забезпечення, такі як:

надбавка за дипломатичний ранг;

компенсаційні виплати у разі довготермінового відрядження (залежно від кліматичної та безпекової ситуації в країні перебування вони різняться);

оплата витрат на переїзд;

оплата медичної допомоги;

оплата навчання дітей;

оплата оренди житла;

місця у дитсадках і школах для дітей у першочерговому порядку;

одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності під час виконання обов'язків;

сприяння працевлаштуванню чоловіка/дружини;

можливість підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном.

За даними МЗС, середньорічні витрати на утримання одного працівника ЗДУ (закордонної дипломатичної установи) у 2024 році заплановані на рівні 4,56 млн грн. Також передбачені середньорічні витрати на оренду одного житлового приміщення для керівника ЗДУ — 2,15 млн грн, витрати на здобуття дошкільної (86 200 грн) та загальної середньої освіти (154 700 грн) для дітей працівників дипслужби тощо.