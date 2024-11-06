Дональд Трамп одержал победу, став 47-м президентом США. Благодаря победе в ключевом штате Висконсин Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков, обеспечив свое превосходство над демократкой Камалой Харрис. Поддержка среди избирателей, особенно мужчин, уставших от внутренней политики администрации Байдена, позволила Трампу существенно улучшить результаты 2020 года.

По состоянию на 19:00, у Дональда Трампа есть 277 электоральных голосов, а его оппонентка-демократка Камала Харрис — 224.

Победа Трампа отражает его стратегический подход — агрессивные личные атаки на оппонентов, критиковавших за мизогинию и расизм. Изображая страну, охваченную кризисами и опасностями, он апеллировал к страхам избирателей по поводу преступности, экономических проблем и незаконной миграции, в чем обвинил демократов.

На "триумф" Трампа сразу отреагировали финансовые рынки – акции Tesla, банки и криптовалюты выросли на фоне надежд на новую экономическую политику администрации. Вернувшись в Белый дом, Трамп обещает кардинальные реформы, в частности масштабную депортацию нелегальных мигрантов и пересмотр ключевых альянсов США, также в рамках НАТО.

Вместе с Трампом, республиканцы получили большинство в сенате: теперь у них 52 места из необходимых 50-ти для простого большинства. Хотя для полного контроля в процессе принятия решений желательно иметь 60 голосов, преимущество в Сенате открывает для республиканцев дополнительные возможности для продвижения ключевых законопроектов и назначения судей.

В палате представителей ситуация пока остается напряженной. На данный момент официально сочтены 198 республиканцев и 178 демократов, но вероятность окончательной победы республиканцев здесь высока. Согласно актуальным прогнозам и ставкам на политических биржах, шансы республиканцев на контроль над палатой оцениваются в 96%, против всего 4% в пользу демократов. Такое стремительное падение вероятности для демократов говорит об отрицательных предварительных прогнозах по округам, что указывает на возможное окончательное закрепление преимущества республиканцев в палате.