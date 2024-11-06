Дональд Трамп здобув перемогу, ставши 47-м президентом США. Завдяки перемозі у ключовому штаті Вісконсін Трамп набрав необхідні 270 голосів виборників, забезпечивши свою перевагу над демократкою Камалою Гарріс. Підтримка серед виборців, особливо чоловіків, які втомилися від внутрішньої політики адміністрації Байдена, дозволила Трампу суттєво поліпшити результати 2020 року.

Станом на 19:00, Дональд Трамп має 277 електоральних голосів, а його опонентка-демократка Камала Гарріс — 224.

Карта результатів виборів США у 2024 році. Перемагає Дональд Трамп (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)



Перемога Трампа віддзеркалює його стратегічний підхід — агресивні особисті атаки на опонентів, які критикували за мізогінію та расизм. Зображуючи країну, охоплену кризами та небезпеками, він апелював до страхів виборців щодо злочинності, економічних проблем та незаконної міграції, в чому звинуватив демократів.

На "тріумф" Трампа одразу відреагували фінансові ринки — акції Tesla, банки та криптовалюти зросли на тлі сподівань на нову економічну політику адміністрації. Повернувшись до Білого дому, Трамп обіцяє кардинальні реформи, зокрема масштабну депортацію нелегальних мігрантів і перегляд ключових альянсів США, у межах НАТО.

Разом з Трампом, республіканці отримали більшість у сенаті: тепер вони мають 52 місця з необхідних 50-ти для простої більшості. Хоча для повного контролю у процесі ухвалення рішень бажано мати 60 голосів, перевага в Сенаті відкриває для республіканців додаткові можливості для просування ключових законопроєктів та суддівських призначень.

У палаті представників ситуація поки що залишається напруженою. Зараз офіційно пораховано 198 республіканців та 178 демократів, але ймовірність остаточної перемоги республіканців тут висока. Згідно з актуальними прогнозами та ставками на політичних біржах, шанси республіканців на контроль над палатою оцінюються у 96%, проти лише 4% на користь демократів. Таке стрімке падіння ймовірності для демократів свідчить про негативні попередні прогнози в округах, що вказує на можливе остаточне закріплення переваги республіканців у палаті.