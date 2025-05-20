Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві та передмісті за останній рік зросли на 12–33%. Такі дані надає OLX Нерухомість за період квітень 2024 року – квітень 2025-го.

Подорожчали як престижні райони, так і спальні масиви. Водночас попит — тобто кількість відгуків на оголошення — просів майже скрізь. У деяких районах Києва він скоротився на 20–40%, а в окремих містах-супутниках — до 45%.

LIGA.net розповідає, у яких районах столиці та містах-супутниках ціни зросли найбільше, а також де саме орендарі втратили інтерес до квартир.

У яких районах Києва ціни на оренду зросли найбільше