Первые Mirage 2000 сегодня прибыли в Украину. Что это за самолеты и сколько их отправили

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Об этом сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers de entre eux sont arrivés aujourd'hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) 6 февраля 2025

Также он отметил, что украинские пилоты прошли многомесячную подготовку во Франции и теперь будут участвовать в защите неба Украины.

LIGA.net рассказывает, какие основные характеристики имеет этот истребитель, сколько их, вероятно, передали и как они могут помочь Украине.

Что известно о Mirage 2000-5

Mirage 2000-5 – это модернизированная версия французского многоцелевого истребителя Mirage 2000, разработанная компанией Dassault Aviation. Он получил улучшенную авиацию, современное вооружение и возможность интеграции с сетево-центрическими системами, что значительно повысило его боевую эффективность.

Mirage 2000-5 – это одноместный многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он является одним из самых современных представителей семейства Mirage 2000 и предназначен для завоевания преимущества в воздухе, нанесения ударов по наземным и морским целям, разведке и т.д.

Этот самолет находится на вооружении ВВС Франции с 1999 года, имеет длину 14,36 м, размах крыльев 9,13 м и высоту 5,14 м. Его вес составляет 7500 кг, а максимальный взлетный вес составляет 17000 кг. Mirage 2000-5 способен нести максимальную боевую нагрузку 6200 кг. Боевой радиус самолета составляет 1852 км, а экипаж состоит из одного человека.

Характеристики Mirage 2000-5 (Инфографика: Дарья Дмитренко)

Mirage 2000-5 оснащен мощным двигателем Snecma M53-P2, обеспечивающим самолету высокую скорость и маневренность. Максимальная скорость самолета составляет более 2 Мах (2340 км/ч на большой высоте).

Mirage 2000-5 оснащен двумя 30-мм пушками DEFA 554 и может нести ракеты класса "воздух-воздух" (MICA EM, MICA IR, Super 530D, Magic II), "воздух-земля" (SCALP-EG / Storm Shadow, AS-30L, AS-30L) и. Кроме того, самолет поддерживает использование управляемых и свободно падающих бомб.

Mirage 2000-5 стоит на вооружении многих стран мира, включая Францию, Грецию, Индию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Сколько передали Украине Mirage 2000-5

6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставки французских самолетов Mirage 2000 в Украину.

8 октября 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что их доставят в первом квартале 2025 года.

В ноябре 2024 года портал Оpex360 со ссылкой на французского депутата сообщал, что Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F.

Французское издание La Tribune отмечало, что в первую партию Mirage 2000-5, которую Франция планирует предоставить Украине, войдут три борта.

Точного количества прибывших в Украину самолетов министр обороны Франции не назвал.