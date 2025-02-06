Перші Mirage 2000 сьогодні прибули в Україну. Що це за літаки та скільки їх надіслали

Україна сьогодні отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Також він зазначив, що українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції і вони тепер братимуть участь у захисті неба України.

LIGA.net розповідає, які основні характеристики має цей винищувач, скільки їх ймовірно передали та як вони можуть допомогти Україні.

Що відомо про Mirage 2000-5

Mirage 2000-5 – це модернізована версія французького багатоцільового винищувача Mirage 2000, розроблена компанією Dassault Aviation. Він отримав покращену авіоніку, сучасне озброєння та можливість інтеграції з мережево-центричними системами, що значно підвищило його бойову ефективність.

Mirage 2000-5 — це одномісний багатоцільовий винищувач, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він є одним з найсучасніших представників сімейства Mirage 2000 та призначений для завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних і морських цілях, розвідки тощо.

Цей літак перебуває на озброєнні ВПС Франції з 1999 року, має довжину 14,36 м, розмах крил 9,13 м та висоту 5,14 м. Його вага становить 7500 кг, а максимальна злітна вага сягає 17000 кг. Mirage 2000-5 здатний нести максимальне бойове навантаження 6200 кг. Бойовий радіус літака становить 1852 км, а екіпаж складається з однієї особи.

Характеристики Mirage 2000-5 (Інфографіка: Дарина Дмитренко)

Mirage 2000-5 оснащений потужним двигуном Snecma M53-P2, який забезпечує літаку високу швидкість та маневровість. Максимальна швидкість літака становить понад 2 Махи (2340 км/год на великій висоті).

Mirage 2000-5 оснащений двома 30-мм гарматами DEFA 554 та може нести ракети класу "повітря-повітря" (MICA EM, MICA IR, Super 530D, Magic II), "повітря-земля" (SCALP-EG / Storm Shadow, AS-30L, AASM Hammer), протикорабельні (AM39 Exocet) та протирадіолокаційні ракети. Крім того, літак підтримує використання керованих та вільнопадних бомб.

Mirage 2000-5 стоїть на озброєнні багатьох країн світу, зокрема Франції, Греції, Індії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших.

Скільки Україні передали Mirage 2000-5

6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував постачання французьких літаків Mirage 2000 до України.

8 жовтня 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню уточнив, що їх доставлять у першому кварталі 2025 року.

У листопаді 2024 року портал Оpex360, з посиланням на французького депутата, повідомляв, що Франція передасть Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F.

Французьке видання La Tribune зазначало, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три борти.

Точної кількості літаків, що прибули до України, міністр оборони Франції не назвав.