Отчет World Happiness Report 2024 анализирует уровень удовлетворенности жизнью в 147 странах мира. Исследование базируется на опросах, в которых респонденты оценивали свою жизнь по 10-балльной шкале.

LIGA.net рассказывает, кто попал в десятку самых счастливых стран, жители каких наименее счастливы и какое место заняла Украина.

10 самых счастливых стран согласно World Happiness Report

Согласно отчету World Happiness Report 2024, Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира с отметкой 7.736. В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.