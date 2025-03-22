Звіт World Happiness Report 2024 аналізує рівень задоволеності життям у 147 країнах світу. Дослідження базується на опитуваннях, в яких респонденти оцінювали своє життя за 10-бальною шкалою.

LIGA.net розповідає, хто потрапив у десятку найщасливіших країн, жителі яких держав найменш щасливі та яке місце посіла Україна.

10 найщасливіших країн за World Happiness Report

Згідно зі звітом World Happiness Report 2024, Фінляндія очолює рейтинг найщасливіших країн світу з оцінкою 7.736. До першої десятки також увійшли Данія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Коста-Рика, Норвегія, Ізраїль, Люксембург та Мексика.