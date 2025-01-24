Международная исследовательская компания Ipsos провела глобальный опрос среди 33 стран. По сравнению с 2024 годом мировая доля тех, кто верил, что война закончится в этом же году, снизилась на 4%.

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LIGA.net рассказывает, население какой из стран больше всего верит в завершение войны в 2025 году, а кто — самый большой скептик.

Наибольший оптимизм относительно окончания войны в Китае и Индонезии