Закончится ли война в Украине в 2025 году, что думают в США, Китае и других странах
Международная исследовательская компания Ipsos провела глобальный опрос среди 33 стран. По сравнению с 2024 годом мировая доля тех, кто верил, что война закончится в этом же году, снизилась на 4%.
LIGA.net рассказывает, население какой из стран больше всего верит в завершение войны в 2025 году, а кто — самый большой скептик.
Наибольший оптимизм относительно окончания войны в Китае и Индонезии
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