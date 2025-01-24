Міжнародна дослідницька компанія Ipsos провела глобальне опитування серед 33 країн. Порівнюючи з 2024 роком, світова частка тих, хто вірив, що війна закінчиться у цьому ж році, знизилася на 4%.

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LIGA.net розповідає, населення якої з країн найбільше вірить у завершення війни у 2025 році, а хто — найбільший скептик.

Найбільший оптимізм щодо завершення війни мають Китай та Індонезія