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23.02.2019, 08:00

Непопсовый WeekEnd: что делать в столице культурному человеку

Непопсовый WeekEnd: что делать в столице культурному человеку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

LIGA.net попросила редактора сайта о городской культуре Kyiv Daily Вику Федорину выбрать самые интересные события 23 и 24 февраля

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"Все. Свои" (и Музей Ивана Гончара и L'Officiel Ukraine) проведут двухдневный маркет - "Сучасне Етно". Это не только и не столько возможность купить все самое красивое, сделанное в разных углах Украины, но и лекции (музей Гончара открытый и умеет делать это интересно и не скучно), и музыка / с 10:00 до 20:00, Десятинная, 12

В Косом капонире (Киевской Фортеце) благотворительная выставка-аукцион в поддержку украинских моряков / Если вам не нравятся батальные полотна, Киевская крепость - самое фотогеничное место для прогулок / 12:00, Госпитальная, 24а

Кино со смыслом

Допремьерный показ документального фильма "Малевич", фильм снят в копродукции Украины и Италии, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения киевского художника Казимира Малевича, - чем не повод? / 16:00, кинотеатр Лира, БЖ, 40

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До 28 февраля в Киеве проходит 9-й фестиваль американского кино, программа здесь, а сегодня обязательно посмотрите "Черный клановец" Спайка Ли / 19:00, кинотеатр Киев, Большая Васильковская, 19

Лучшее в театрах

В Театре на Левом берегу премьера - фарс "ГолохвастOFF", за афишей театра стоит следить, команда Тамара Трунова-Стас Жирков обязывает/ 19:00, Броварский проспект, 25

"Якось воно буде" - спектакль по Остапу Вишне "У Рушковцев" - в мастерской Николая Рушковского / 19:00, БЖ, 4

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Ходи и слушай

В Филармонии концерт с солирующей валторной (редкость) и отличной программой для валторны (что скорее не удивительно), Константин Тимохин знает про валторну все / 19:00, Владимирский спуск, 2

На субботней аудиосесии в ГРАМе - саундтрек к фильму "Лихорадка субботнего вечера" с Траволтой в главной роли и песнями Bee Gees, Ивонн Еллиман, Дэвида Шири.… это первые строки в британских и американских чартах и премия Грэмми.

Позже, на Диско-каскадерах - "Вінілова вечірка з DJ Vlad Fisun" / 19:00 (23:00), Сечевых стрельцов 21

Джаз в Доме звукозаписи Украинского радио - Alex Pavlov Quartet с программой Mindfulness / 19:00, Леонида Первомайского, 5в

Radio Klezmer Party — крымскотатарский дуэт, сэр Dj DERBASTLER…/ 20:00, Drunken Monkey, Константиновская, 1

Mamanet — украинская группа из Краматорска. Живая электронная музыка с энергичными элементами чего угодно. «Маманэт» — это парни с «раёна», фланирующих между роком и джазом, записали альбом «РОР», его и споют сегодня / 20:00, ХЛАМ, Межигорская, 23/22

Грузинский этнический джаз, группа KAIA / 20:00, SURF cafe FreeGen, Бассейна, 12

Magda - девушка-диджей, акже один из функционеров лейбла M_nus, соосновательница Items & Things и бывшая участница нашумевшего девичьего коллектива Women on Wax. Сегодня она выступает в Киеве / 23:55, Closer, Нижнеюрковская, 31

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

Мастер-классы с Раком и под ОNUKA

В Музее Ивана Гончара самый необычный мастер-класс - Владимир Рак (сын наивной художницы Анастасии Рак) проведет урок живописи на стекле. И расскажет все что знает (знает много) о карпатских и подольских иконах на стекле / 12:00, Лаврская 19, билеты

В музее истории Киева сейчас идет выставка "Традиционные гаджеты" - выставлена самая большая киевская коллекция керамических игрушек. Экспонаты дополнили их 3D-моделями, воспользовавшись QR-кодами можно рассматривать игрушки уже на персональных гаджетах. Музыкальное оформление выставки просвистела ONUKA, буквально: Ната Жижченко сыграла в свисток ХVII-XVIII века. Так вот сегодня на выставке пройдет мастер-класс «Робимо свищики!» под руководством Богдана Чабанюка из мастерской Glynar. Гончарня на Лютеранской — можно сделать игрушку своими руками / 14:00, Богдана Хмельницкого, 7 / Нужно зарегистрироваться, по ссылке или звонить 044 520 28 26

Кино посмотреть

Кино про Баскию: "Баския: Взрыв реальности" на фестивале американского кино / 17:00, кинотеатр "Киев", Большая Васильковская, 19

Послушать

В Филармонии звучит Бетховен, авторский проект Людмилы Марцевич. В дуэте с ней сыграет замечательный скрипач Андрей Павлов. Вот интервью, объясняющее про Павлова если не все - многое / 19:00, Владимирский спуск, 2

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Теги: кино, развлечения, досуг
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