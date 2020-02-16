Фильм года. "Паразиты" – это коммерческий успех: бюджет $11 млн, сборы $170 млн

Кинокартина режиссера из Южной Кореи Пон Чжун Хо "Паразиты" – социальная сатира на современное общество, в котором продолжает расти пропасть между богатыми и бедными. Фильм рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу в богатой семье.



Премьера "Паразитов" состоялась на Каннском кинофестивале, по завершении показа зрители более 15 минут аплодировали стоя. Фильм наградили Золотой пальмовую ветвью, за него проголосовали все девять членов жюри.

Затем фильм получил огромное количество премий, самые весомые из которых: Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке, две премии BAFTA – за лучший неанглоязычный фильм и лучший оригинальный сценарий, и наконец четыре Оскара в номинациях лучший фильм, лучший режиссер, лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.

Таким образом "Паразиты" стали первым южнокорейским фильмом, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля, причем это произошло в год 100-летия корейского кино. Кроме того это первый неанглоязычный фильм, который получил Оскар за лучший фильм. Также это третий фильм в истории, получивший и Золотую пальмовую ветвь и Оскар за лучшую картину (ранее это удалось только "Потерянному уик-энду" (1945) и "Марти" (1955)).

Еще до премьеры права на показ "Паразитов" были проданы в 192 страны – это рекорд для южнокорейского фильма.

"Паразиты"



Жанр: драма, сатира

Режиссер: Пон Джун Хо

Автор сценария: Пон Джун Хо, Ким Дэ Хван

В главных ролях: Сон Кан Хо, Сон-гюн Ли, Чо Ёджон, Со-дам Пак, Со-джун Пак, У-щик Чхве

Продолжительность: 132 минуты

Студия: NEON

При бюджете в $11,5 млн "Паразиты" собрали в мире более $170 млн и эта цифра будет расти: после триумфа на Оскаре ряд стран, в том числе Украина, запустили фильм в повторный прокат. Картина стала самой коммерчески успешной для Пон Джун Хо. Для сравнения, два других его наиболее известных проекта – фильмы "Сквозь снег" (2013 год, бюджет $40 млн) и "Окча" (2017 год, бюджет $50 млн) заработали соответственно $86,7 млн и $2 млн.

Рейтинг "Паразитов" на IMDb составляет 8,6 из 10-ти возможных, на Rotten Tomatoes фильм получил одобрение 99% критиков и 92% зрителей.

Observer: Беззаботный комический триллер

Критик Observer Оливер Джонс сравнивает фильм Пон Джун Хо с лучшими работами режиссеров, заслуживших звание классиков: Билли Уайлдера, Альфреда Хичкока, Стэнли Кубрика и Брайана Де Пальма.

Сценарий "Паразитов" представляет собой классический пример того, как эпизоды, фрагменты и детали коррелируют друг с другом и это делается скорее удивительными, чем очевидными способами.

Фильм идеально откалиброван, его развязка становится неотвратимой с того момента, как богатый человек рассказывает своему слуге от "отвратительном запахе бедности" ("Это редька? Сырые половые тряпки? Дешевое мыло?").

По словам критика, режиссер мастерски использует кинематографические приемы, чтобы отобразить растущую пропасть между богатыми бедными, заставляя каждую сцену в этом беззаботном комическом триллере искриться от энергии и предчувствия финала. При этом Пон Джун Хо идеально контролирует уровни напряженности и юмора.

The Guardian: Странная черная комедия о социальном статусе



Кинообозреватель The Guardian Питер Брэдшоу называет "Паразитов" причудливой черной сатирической комедией, рассказывающей о богатой и бедной корейских семьях в современной ситуации "аббатства Даунтон".

Картина говорит о значимости социального статуса и целеустремленности, о материалистичности и патриархальной семье, а также о людях, которые согласны с идеей существования слуг как класса. Слуга – человек, очень хорошо знающий своего работодателя, но эту близость легко и неизбежно отравляет обида. Неопределенность того, к кому именно относится давшее название фильму слово "паразиты", показывает общую нестабильность системы.

Автор рецензии отмечает, что острая социальная тематика фильма могла бы спровоцировать режиссера сделать более однозначную и жесткую картину, с ярким описанием подлости во всех ее проявлениях. Тем не менее Пон Чжун Хо сумел создать приятный, элегантный, потрясающий, безупречно выстроенный фильм о взаимопроникновении рабства и обмана.

The New York Times: Комедия становится трагедией, улыбки превращаются в гримасы

Автор The New York Times Манола Даргис пишет, что история "Паразитов" происходит в Южной Корее, но все это могло бы случиться в Лос-Анджелесе или Лондоне.

Пон Чжун Хо создает особые пространства и грани - здесь внешний мир легко пересекается с внутренним, и это выражает универсальные представления о человеческом достоинстве, социальном устройстве, о жизни в целом.

Критик отмечает значимость диссонанса между стильным модернистским домом богатой семьи и полуподвалом, в котором вынуждена жить семья главных героев картины.

Примерно в середине фильма бедняк выражает сочувствие к своим работодателям: "Они богатые, но все же хорошие". Его жена возражает: "Они хорошие, потому что богатые".

Все идет хорошо до тех пор, пока бедные и богатые лишь соприкасаются на уровне отношений "работник-работодатель", но когда сталкиваются их миры, то происходит разрушительный взрыв – "реальный мир разбрызгивается по ухоженному газону". Комедия становится трагедией, улыбки превращаются в гримасы.

Автор рецензии обращает внимание на работу оператора. Медитативность движения камеры удивительным образом сочетается с абсурдной реалистичностью сюжета, когда постепенно фарс становится более жестоким, ставки – смертельными, а смех – маниакальным.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Факт 1

Героиня фильма Ки-джон подделывает брату документы университета Ёнсе. Это один из самых престижных вузов Южной Кореи, который окончил и режиссер фильма Пон Чжун Хо.

Факт 2

Чтобы актеры У-щик Чхве и Со-дам Пак лучше вжились в роли, Сон Кан Хо разрешил им называть себя папой на протяжении всего периода съемок, хотя такая фамильярность по отношению к старшему коллеге считается неприемлемой в корейском обществе.

Факт 3

Для роли в фильме актриса Чан Хе-джин (мать) набрала 15 кг веса, а актер Чхве У-щик (сын) похудел на 7 кг, чтобы выглядеть моложе.

Факт 4

В 2018 году сайт рецензий Metacritics включил Пон Чжун Хо в список из 30 режиссеров, на чьем счету нет ни одного плохого фильма.

Факт 5

Дом семьи Пак построили для съемок с нуля по наброскам режиссера. Архитектор-консультант говорил: "Ни один идиот не будет строить дом таким образом. Это смешно".