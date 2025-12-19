Решение демонстрирует солидарность, но показывает обострение разногласий в ЕС о том, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики

Почему 90 млрд евро для Украины – это "недопобеда".

Прошлой ночью ЕС согласовал 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы (вообще ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж простите за скептицизм).

Эти деньги – не грант, а кредит, который Украина должна вернуть. Да, беспроцентный. Но все равно – долг.

Финансирование позволяет:

оплачивать важные государственные расходы;

содержать ВСУ на должном уровне;

поддерживать критическую инфраструктуру.

Это важно, потому что уже с марта нас мог ожидать серьезный финансовый разрыв. Украина остается сильно зависимой от внешних заимствований.

Эти средства – лишь две трети от реальных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. По разным оценкам, потребность в дополнительном финансировании составляет около 135-137 млрд евро. Остальное придется искать – и пока неясно, где.

Замороженные российские активы так и не тронули. Часть стран ЕС (традиционные "друзья Москвы") заблокировала их использование. Поэтому Кремль пока может перевести дух. Снова есть время для торга.

Это решение демонстрирует солидарность с Украиной, но одновременно показывает обострение внутренних разногласий внутри самого ЕС. Особенно в вопросе о том, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики.

Но в ситуации безвыходности мы не можем не поблагодарить и за это.

