Кредит вместо справедливости: что на самом деле означают 90 млрд евро от ЕС
Почему 90 млрд евро для Украины – это "недопобеда".
Прошлой ночью ЕС согласовал 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы (вообще ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж простите за скептицизм).
Эти деньги – не грант, а кредит, который Украина должна вернуть. Да, беспроцентный. Но все равно – долг.
Финансирование позволяет:
оплачивать важные государственные расходы;
содержать ВСУ на должном уровне;
поддерживать критическую инфраструктуру.
Это важно, потому что уже с марта нас мог ожидать серьезный финансовый разрыв. Украина остается сильно зависимой от внешних заимствований.
Эти средства – лишь две трети от реальных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. По разным оценкам, потребность в дополнительном финансировании составляет около 135-137 млрд евро. Остальное придется искать – и пока неясно, где.
Замороженные российские активы так и не тронули. Часть стран ЕС (традиционные "друзья Москвы") заблокировала их использование. Поэтому Кремль пока может перевести дух. Снова есть время для торга.
Это решение демонстрирует солидарность с Украиной, но одновременно показывает обострение внутренних разногласий внутри самого ЕС. Особенно в вопросе о том, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики.
Но в ситуации безвыходности мы не можем не поблагодарить и за это.
