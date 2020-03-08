Коронавирус vs Голливуд. Как распространение COVID-19 влияет на киноиндустрию

Распространение в мире коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, сильно повлияло на киноидустрию. Прокатные компании готовятся к непростым временам, съемки откладываются, а стриминговым сервисам наоборот предсказывают незапланированный рост.



LIGA.net собрала общую картину происходящего в кинобизнесе на основе материалов, опубликованных в The Hollywood Reporter, The Guardian, IndieWire, CNN, Investor’s Business Daily.

В 2019 году в мире доходы от проката составили $42,5 млрд – это был рекорд. Однако уже в начале 2020-го ликование мировой киноиндустрии сменилось тревогой из-за распространения коронавируса и закрытие кинотеатров – на недели или даже месяцы.

Некоторые аналитики полагают, что COVID-19 уже в нынешних условиях может стать причиной убытков не менее чем $5 млрд – из-за снижения доходов от кассовых сборов и сокращения производства. Эта сумма может возрасти, если кинотеатры будут закрывать на других рынках, включая США.

Кроме того серьезные проблемы вызовет переформатирование графиков премьер –ожидается, что будет непросто избежать конфликта между отложенными релизами и теми, которые были изначально запланированными на лето, осень и зиму.

Кинотеатры



Первыми кинотеатры закрыл Китай, затем к нему присоединились Южная Корея и Италия.

В Китае, который занимает в мире второе место по объему кассовых сборов, закрыто около 70 000 кинотеатров и соответственно – объявлен мораторий на релизы. Продажи билетов, по данным консалтинговой компании Artisan Gateway, в период китайского нового года, с 24 января по 23 февраля, составили всего $4,2 млн по сравнению с $1,76 млрд за тот же период в 2019 году. По оценкам аналитиков, к концу февраля потери в Китае составили более $2 млрд. По прогнозам, бизнес в китайских мультиплексах не сможет восстановиться еще несколько месяцев.

В феврале в Южной Корее, пятом по величине рынке в мире, кассовые сборы от продажи билетов составили 62 млрд вон ($52 млн долларов), по сравнению с 189 млрд вон ($158 млн долларов) за аналогичный период прошлого года. В первые выходные марта кинотеатры собрали на 80% меньше по сравнению с прошлым годом. Премьеры фильмов переносятся.

"Ситуация сейчас намного хуже, чем то, что мы видели во время вспышки коронавируса MERS в 2015 году, – сказал представитель Корейской комиссии по кинематографии. – Тогда аудитория упала более чем на 40%, но о закрытии кинотеатров не было и речи, а рынок восстановился примерно через месяц. В этот раз так не получится, перспективы непредсказуемы".

В Италии, по прогнозам, закроется примерно половина кинотеатров страны. В первые выходные после закрытия доход от кассовых сборов снизился на 44%, а общие поступления – на 76% по сравнению с предыдущим годом. В 2019-ом в стране был бум кассовых сборов – они выросли на 14%. В январе текущего года тоже был значительный рост – кинотеатры собрали на 22 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Японии, третьем по величине кинорынке в мире, страх заражения только начинает влиять на посещаемость кинотеатров. Власти закрыли все школы и настоятельно рекомендуют гражданам не посещать места массового скопления людей. По прогнозам местных аналитиков, в марте ожидается снижение кассовых сборов по меньшей мере на 10-15%. Компании-прокатчики откладывают премьеры и сопутствующие им рекламные мероприятия.

В США пока никто не прогнозирует закрытие кинотеатров или спад посещаемости. Генеральный директор AMC Theatres Адам Арон заявил, что ожидает "минимального" экономического эффекта от вспышки. Однако аналитики считают, что в зависимости от активности распространения коронавируса, ситуация может быстро измениться.

В Великобритании крупнейшая сеть кинотеатров Cineworld заявила, что опасения по поводу распространения коронавируса пока не оказали существенного влияния на продажи билетов, несмотря на 20%-ное падение ее акций за последние несколько дней. Представитель Cineworld, который владеет мультиплексами по всей Европе, а также британской сети артхаусов Picturehouse Cinemas, отметил, что большинство релизов остаются на ходу, а студии не хотят менять графики, если в этом нет крайней необходимости.

Премьеры и производство



Самым громким на сегодня стал перенос студией MGM/Universal премьеры 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с апреля на ноябрь. В связи с этим ожидаются убытки как минимум в $50 млн – покрытие расходов на логистику, плюс снижение стоимости и доли акций спонсоров.

В конце февраля Disney перенес китайскую премьеру "Мулан", Pixar отложил (пока до апреля) выход мультфильма "Вперед".

На сегодняшний день в Китае перенесены уже более десятка голливудских и китайских релизов, в том числе "1917", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Соник в кино", их количество продолжает расти.

В Южной Корее, помимо всего прочего, пришлось на неопределенное время отложить прокат местного оскароносца – фильма Пон Чжун Хо "Паразиты".

Компания Disney решила отказаться от праздничного мероприятия по случаю запуска стрим-сервиса Disney+ в Великобритании, который стартует там 24 марта.

В Японии перенесены две крупных мартовских премьеры местных фильмов – полнометражного по культовому аниме "Дораемон" и фильма-катастрофы "Фукусима 50". Рене Зеллвегер не поедет рекламировать принесший ей Оскара фильм "Джуди", также отменен промо-тур Сирши Ронан в поддержку картины "Маленькие женщины".

Съемки "Миссия: невыполнима 7" студия Paramount, которые должны были три недели проходить в Венеции, перенесены на неизвестное время.

Также отложены итальянские съемки проекта Netflix "Красное предупреждение"с Дуэйном Джонсоном.

Отмены киноивентов



В апреле отменены Международный рынок телевизионного и аудиовизуального контента MipTV и 3-й фестиваль сериалов CanneSeries (перенесен на октябрь), которые должны были состояться в Каннах.

Проводящийся в Гонконге крупнейший кинорынок мира FILMART перенесен с марта на август.

С начала марта на начало лета отложен фестиваль документальных фильмов в Салониках.

Перенесена планировавшаяся на 27 марта церемония вручения наград "оскаров" Болливуда – Международной индийской киноакадемии.

Отменен первый международный кинофестиваль Red Sea film festival в Джидде, Саудовская Аравия (17-22 марта).

Несколько компаний отказались от участия в фестивале SXSW (South by Southwest), который с 17 по 22 марта состоится в техасском Остине. Свои показы там отменили стрим-сервисы Amazon, Apple и Netflix.

Фестивали, которые, возможно, состоятся



Ожидается, что в конце марта крупные киностудии, а также актеры их будущих фильмов посетят CinemaCon в Лас-Вегасе (30 марта - 2 апреля), хотя китайские компании уже отменили свое участие. Пока не планируют отменяться американские ComicCon в Сан-Диего и Tribeca в Нью-Йорке.

Организаторы Каннского кинофестиваля заявляют, что продолжают готовиться к мероприятию, которое пройдет 12-23 мая, несмотря на то, что правительство Франции продлило запрет на публичные собрания более 5000 человек до конца мая.

"Это не касается фестиваля, - сказал представитель оргкомитета, - у нас никогда не бывает больше 5000 человек в одном замкнутом пространстве, самый большой зал вмещает всего 2300 человек".

Стрим-сервисы

Предсказуемую выгоду от сложившейся ситуации получают стрим-сервисы – люди предпочитают "самоизоляцию" и гораздо активнее смотрят их контент.

В этом году акции Netflix уже выросли более чем на 15%, акции Amazon – на 4%.

Аналитик Imperial Capital Дэвид Миллер считает, что в первом квартале Netflix ждет рекордный приток подписчиков – прогнозируется 7,5 млн в мире, из них около полумиллиона в США.

Также ряд экспертов полагают, что студии начнут активнее договариваться со стрим-сервисами о показе тех своих фильмов, потенциальные кассовые сборы которых изначально невелики.

Кроме того, возвращают популярность старые фильмы-катастрофы. Например, снятый в 2011 году Стивеном Содербергом фильм "Заражение" сейчас называют вирусным хитом.