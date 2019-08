Однажды в Голливуде. Тарантино злит и радует: как он это делает

Девятый полнометражный фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" более двух недель идет в кинотеатрах мира. Он показал самый лучший старт по сравнению с предыдущими картинами режиссера, собрав в первые выходные $41 млн и заняв вторую строчку в рейтинге бокс-офиса IMDb (после "Короля Льва"). За второй уикэнд "Однажды в Голливуде" получил $20 млн, и это считается хорошим результатом.



Однажды в Голливуде / Once Upon a Time ... in Hollywood



Рейтинг: R (нецензурная лексика, сцены насилия, наркотики и секс)

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Квентин Тарантино

Автор сценария: Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Люк Перри, Дакота Фэннинг, Аль Пачино

В кинотеатрах Украины: 14 августа 2019 года

Продолжительность: 159 минут

Студия: Columbia Pictures

В синопсисе говорится, что события в "Однажды в Голливуде" разворачиваются в Лос-Анджелесе, зимой и летом 1969 года. Голливуд переживаел в это время закат старых звезд, наплыв новых хиппи и содрогнулся от преступления секты Мэнсона "Семья", участники которой 8 августа убили актрису Шэрон Тейт и четверых ее гостей.

Два главных героя фильма Тарантино - Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), бывшая звезда сериала про Дикий Запад, и его давний двойник-каскадер Клифф Бут (Брэд Питт). Оба изо всех сил пытаются удержаться на плаву в Голливуде, который меняется быстрее, чем они.

На сайте Rotten Tomatoes "Однажды в Голливуде" по "томатометру" имеет рейтинг 85% - это очень высокий показатель.

"Томатометр" показывает, сколько критиков одобрили фильм, а сколько - закидали бы его гнилыми помидорами.

Из 55 топ-критиков, чьи рецензции участвовали в формировании рейтинга фильма, только семеро написали отрицательные рецензии.

LIGA.net предлагает краткий обзор пяти рецензий профессиональных кинокритиков, посмотревших "Однажды в Голливуде" - четыре в целом положительных и одну отрицательную.

The Guardian

Увлекательно, дезориентирующе, блестяще



Питер Брэдшоу (Peter Bradshaw) - критик из The Guardian считает, что Тарантино создал черную комедию-триллер, возмутительное, дезориентирующее и блестящее шоу с безумно смелым финалом.

По его мнению, Лос-Анджелес 1969 года восстановлен с привычной бредово-истерической скрупулезностью Тарантино, знающего мельчайшие детали поп-культуры. При этом есть и нечто новое для режиссера: это не просто эротическая синефилия, но ТВ-филия, глубокое понимание значения "малого экрана" для жизни каждого.

Обоих главных героев картины критик называет ничтожествами, над одним из которых довлеют эгоизм и амбиции, а другой относится ко всему проще. Однако их маргинальный статус трансформируется в комедийной параллельной вселенной Тарантино.

Самой возмутительной и самой забавной критик называет сцену, в которой Клифф получает вызов от Брюса Ли. Пишет, что смеялся около трех минут.

Финал он, не раскрывая подробностей, описывает как кровавый хаос, приводящий к странной развязке, которая вполне может заставить воспроизвести в уме весь фильм.

Variety

Зловещие и яркие столкновения миров



Критик Оуэн Глейберман (Owen Gleiberman) характеризует "Однажды в Голливуде" как опьяняющий, захватывающий, калейдоскопический, эффектно детализированный коллаж из ностальгических эпизодов, - зловещие и яркия столкновения миров.

По его мнению, рассказывая эпическую историю о многослойном Голливуде 1969 года, Тарантино выразил все свои навязчивые идеи о быстрой езде и пончиках, девушках с оружием и мужчинах на маскулинных авто, о спагетти-вестернах и голых ногах. А "девушек Мэнсона" режиссер блестяще использовал, чтобы изобразить дьявольские вибрации в голливудском космосе.

Критик полагает, что образ Рика отчасти написан с чуткого, интуитивного и хрупкого Берта Рейнолдса, и впервые в фильмах Тарантино показано, что "настоящие мужчины тоже плачут". Тогда как Клифф - ветеран войны и грубый мачо, счастливый и довольный собой.

Отмечается, что ДиКаприо и Питт исполняют свои роли с такой харизматичной убедительностью, что зритель рад расслабиться и принять любое направление развитие истории, какое бы ни выбрал Тарантино.

При этом, сравнивая "Однажды в Голливуде" с "Бесславными ублюдками", критик называет новый фильм более мелким, и считает, что на шедевр он все-таки не тянет.

The Hollywood Reporter

Обезоруживающее и провокационнное любовное послание Голливуду

Дэвид Руни (David Rooney) сравнивает отношение Тарантино к кино с религиозным фанатизмом. В "Однажды в Голливуде" отразилась его любовь к фильмам категории В, телесериалам, спагетти-вестернам, боевым искусствам и бесконечным проявления поп-культуры того времени.

При этом, отмечает критик, Тарантино одновременно развлекается и балуется, играя не только с классикой Голливуда, но и со своими прежними работами. И это доставляет особое удовольствие.

Главные герои картины сыграны ДиКаприо и Питтом с забавной самоиронией, между ними чувствуется приятная химия.

Критик отмечает, что люди, которые сочли чрезмерным насилие против одного значимого женского персонажа в "Отвратительной восьмерке", посмотрев "Однажды в Голливуде", будут еще более шокированы.

Подводя итог, автор реценции называет фильм с одной стороны неровным, громоздким по структуре и не лишенным плоских пятен. С другой стороны - это обезоруживающее и по-тарантиновски провокационнное любовное послание Голливуду как "Фабрике снов" в том виде, в каком он существовал во время детства режиссера. Послание, где он переписывает травмирующий эпизод, который часто называют концом той эпохи.

Los Angeles Times

Роскошная и неуклюжая ода ушедшей эпохе и смелое переосымление истории

Джастин Чанг (Justin Chang) назвал "Однажды в Голливуде" вызывающим яркие воспоминания, концептуально потрясающим, чрезмерно фетишизирующим, неизбежно ужасающим и неожиданно острым фильмом.

По его словам, это одновременно роскошная, порой неуклюжая ода ушедшей эпохе кинопроизводства и исключительно смелое переосмысление насильственной главы истории.

Критик тоже сравнивает пару главных героев с Бертом Рейнольдсом и его каскадером Хэлом Нидэмом.

"Заключительный акт "Однажды в Голливуде" забавен, страшен, одновременно пугает и радует, извилистая структура встает на свои места... Вряд ли это первый раз, когда этот режиссер превратил вымысел и реальность в кровавых приятелей; и при этом он не впервые сделал вопиющее предположение, что кино, как искусство и индустрия, может исправить некоторые из самых серьезных недостатков жизни способами, которые ничто другое не способно использовать", - резюмирует автор реценции.

New York Post

Все хорошее отменяется ультра-насильственным переворотом



Критик Джонни Олексински (Johnny Oleksinski) отмечает, что название фильма "ласково кивает" спагетти-вестернам таких режиссеров, как Сержио Леоне, и при этом "Ожнажды в Голливуде" такой же медленный и затянутый.

Автор рецензии считает, что отображение Голливуда 1969 года получилось роскошным, актеры отработали превосходно, но при этом фильм "странным образом запутан как для такого сильного режиссера".

Критик думает, что Тарантино нагло манипулирует историческими событиями в соответствии со своим стилем и переворачивает изношенный жанр с ног на голову.

По мнению рецензента, персонаж Питта - единственный, у кого есть шанс воздействовать на фанатов в стиле "Криминального чтива": эпизод с кормлением питбуля и сцена, где Клифф дерется с Брюсом Ли кажутся критику наиболее забавными.

Он отмечает, что у ДиКаприо одна из самых трогательных сцен, когда он плачет на съемочной площадке после реплики 8-летней актрисы.

Но в итоге он пишет: "Жаль, что все хорошее отменяется гонзо-окончанием фильма, ультра-насильственным переворотом, который заставляет вас задаться вопросом, зачем вы просидели почти три часа, составляя кусочки мозаики, только для того, чтобы собрать ребенка-демона".

Обида дочери Брюса Ли



Дочь Брюса Ли - Шеннон Ли - осталась недовольна тем, как Тарантино в "Однажды в Голливуде" изобразил ее отца. Она считает, что режиссер заставил Майка Мо сыграть карикатуру. Об этом написало издание The Wrap.

По ее словам, Брюс Ли выглядит как высокомерный придурок, в то время как ее отцу приходилось работать в три раза больше, чем такие актеры как персонажи ДиКаприо и Питта.

Она рассказала, что в реальности было как раз наоборот - многие старались спровоцировать Брюса Ли, но он избегал драк. И ей было больно смотреть, как люди в кинозале смеялись над ее отцом.

"Учитывая то, с каким сочувствием Тарантино изображает Стива МакКуина, Джея Себринга и Шэрон Тейт, я удивлена, что он не оказал такую же любезность Ли, единственному небелому персонажу в фильме. Он мог бы и без насмешек добиться того же эффекта - используя Брюса, показать жестким персонаж Брэда Питта. Я подозреваю, что причина, по которой Тарантино чувствовал необходимость опустить Брюса, состоит в том, что введение Ли восточных боевых искусств в голливудскую боевую хореографию представляло угрозу для существования старых западных каскадеров, таких как Клифф Бут (Брэд Питт), которые часто были неспособны адаптироваться к новой эре, а ностальгические, ревизионистские симпатии фильма полностью связаны с ковбоями".

Продолжение



Ходят слухи, что Тарантино планирует на основе "Однажды в Голливуде" сделать мини-сериал для Netflix. Журналист New York Times Кайл Бьюкэнэн написал в Twitter, что режиссер хочет разбить картину на несколько эпизодов и включить в новую версию сцены, не попавшие в фильм.