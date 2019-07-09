Сериал "Годы": США - зло, Украина проиграла РФ, Британия держится

Великобритания выпустила сериал "Годы" (Years and Years) - саркастическую антиутопию о ближайших 15 годах, которые ждут человечество.

Действие первого эпизода начинается в 2019 году и заканчивается в 2024-ом.

Эта серия в целом характеризует приоритеты в представлении о мире современных британцев, объединенных общенациональным беспокойством по поводу ситуации с Brexit. В мире сериала "Годы" демонстративно отсутствует Европейский Союз, и вообще очень многое отсутствует.

Есть Соединенные Штаты - переизбравшийся на второй срок Трамп превратил их в страну, которую следует бояться и которую упоминают в одном ряду с Исламским государством. Есть Китай - основной противник США (сочувствие британцев явно на стороне Китая). Есть Украина, которая проиграла в информационной войне с Россией: по сюжету, 97% украинцев проголосовали за получение российского гражданства, в страну вошла армия РФ, а три процента стали беженцами и ищут спасения именно в Великобритании. И есть собственно Британия, люди которой фактически разделены на два типа: с традиционными демократическими ценностями и эгоистичных популистов - первые пока более менее успешно держат оборону.

Сериал начинается с выступления нового британского политика - никому не известной Вивьен Рук (ее играет знаменитая Эмма Томпсон), которая в прямом эфире заявляет, что ей "насрать" на страдающих палестинцев, для нее главное, чтобы на ее улице вовремя вывозили мусор и автомобили не парковались на тротуарах. В первой серии Вивьен Рук появляется только несколько раз - всегда с провокационными заявлениями. Например, с комментарием по поводу "смерти Ангелы Меркель": "Скатертью дорога. Не хочу показаться слишком грубой, но мир стал чуточку лучше". Учитывая уровень актрисы, которая ее играет, в следующих сериях героиня будет более активна. Мнение персонажей по поводу Вивьен Рук разделилось: одни считают ее чудовищем, другие одобряют, третьих она забавляет.

В центре сюжета - большая разнообразная семья, в которой есть ироничная бабушка, разнорасовые и однополые пары, путешествующая по миру журналистка-правозащитница, мать-одиночка с двумя сыновьями (европейской и азиатской наружности), дети разных возрастов с разными подростковыми проблемами. С помощью этих персонажей авторы сериала показывают разные стороны жизни общества. С изрядной долей абсурда.

* Журналистка годами не появляется дома, потому что постоянно пытается кого-то защищать. Например, индонезийских детей, которых сажают во взрослые тюрьмы, если у них нет свидетельства о рождении, а сомнительный метод "определения возраста по запястью" идентифицирует их как взрослых.

* Счастье супругов-геев постепенно разрушается из-за скучной повседневности. И у одного из них, который работает в лагере беженцев, завязывается роман с украинским геем. При этомк британский гей - приверженец демократических ценностой и убедительно отстаивает права украинцев перед злобной популисткой-коммунальщицей, которая не хочет помогать приезжим. В одних городах для беженцев строят временные поселения из контейнеров, в других местные жители выходят на демонстрации, требуя депортации.

* Девочка-подросток заявляет родителям, что она транс. Родители говорят, что ничего страшного - они будут любить ее и в качестве сына. Но выясняется, что девочка не транссексуал, а хочет вообще избавиться от тела - оцифровать мозг, загрузить его в Сеть, стать информацией, а тело отдать на удобрения.

* Детишки помладше - лет 11-ти - фанатеют от продолжающейся франшизы "Стражи галактики" и мечтают о сексе с Крисом Праттом. По ходу выясняется, что в школах в качестве обязательного предмета введены уроки порно.

Постепенно все эти подробности начинают навевать скуку, и авторы шоу делают неожиданный ход.

Эпизод заканчивается тем, что Трамп запускает ядерную ракету на созданный Китаем у своего побережья искусственный остров. Ракета долетает и взрывается.

А впереди еще пять серий.

Внимание авторов сериала к Украине не вызывает особого удивления. Наша страна сейчас в тренде, о воюющей с Россией Украине знают и говорят все, этим объясняется усиленное внимание со стороны киноиндустрии. Например, в сериале "Государственный секретарь" (Madam Secretary) Украина воспринимается чуть ли не центром вселенной. И в целом логично, что в антиутопии "Годы", где показано, что в мире побеждает зло, у нашей страны оказывается такая печальная участь. И все-таки это обидно.