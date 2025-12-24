Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

После вторжения России в Украину в 2022 году Черное море перестало быть классическим театром военных действий и со временем превратилось в пространство столкновения разноуровневых стратегий. Сегодня конкуренция в этом бассейне означает гораздо больше, чем прямое военное противостояние: речь идет о гибридной борьбе, в которой решающими факторами становятся доступ к портам, безопасность торговых потоков, маршруты экспорта зерна, энергетическая инфраструктура и применение беспилотных систем.

По оценкам экспертов, происходящее на Черном море давно вышло за рамки российско-украинской войны и все ощутимее затрагивает безопасность Европы, а также стратегический баланс, на котором строится политика Турции.

