UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страх и ненависть на Арарате. Как я стал туристом. Рассказ главреда LIGA.net

Цей матеріал також доступний українською
Страх и ненависть на Арарате. Как я стал туристом. Рассказ главреда LIGA.net - Фото
Гора Арарат (фото - Борис Давиденко)
18.07.2021, 09:42

Впечатления главного редактора LIGA.net Бориса Давиденко от семидневного восхождения на священную гору Арарат

Разочарование. Разочарование. Разочарование. 

Единственное чувство, которое я испытывал, сидя в три часа ночи в палатке на высоте 4 200 м над уровнем моря. 

Полтора часа назад я выполз из нее на финальный штурм горы Арарат (5 137 м). И чуть не умер через 200 м. Ползти на вершину пятитысячника в состоянии интоксикации в разгар отравления – это, мягко скажем, не лучшее решение в моей жизни. 

Но и не попробовать я просто не мог. В итоге, через пять минут после выполза, я в седьмой раз за последние 12 часов "облевал" свои ботинки, а еще через 30 минут подъема окончательно выдохся. 

Тело просто отказалось двигаться. Старший гид группы оправданно отправил меня  вниз.

В палатке меня ждала тонна боли и разочарования: это ж надо было два дня добираться в самый глухой угол Турции, а потом еще три дня ползти по склону, чтобы в самый важный момент организм, так подвел. 

Теперь я знаю, какое разочарование на вкус, запах и цвет. 

Но упиваться обидой не было сил. Спать.  

Начало истории и встреча с Араратом

Эта история началась два с половиной месяца назад. Жена на День рождения подарила мне восхождение на гору Арарат, что в Турции, организованный компанией Hakuna Matata Expeditions. Готовился к турпоходу я так себе: бегал 10-20 км в неделю и ходил в спортзал. 

Со снаряжением вышло еще хуже. На работе был авральный аврал, и за два дня до вылета я судорожно ездил по друзьям, собирая фонарик, шапку, куртку. В итоге пошел без процентов 20-30% вещей. Полный список здесь.

Дальше был перелет Киев-Стамбул, как раз в этот день играли Украина и Англия (0:4) в 1/4 финала Евро-2020 – так себе начало. 

Потом был перелет на север Турции в город Ван. Для понимания размера страны, он занял на 20 минут дольше, чем дорога из Киева в Стамбул. 

Далее – поездка на остров Ахтамар, где расположена какая-то самая-самая армянская церковь.

Но куда больше церкви мне в 35-градусную жару понравилось озеро Ван – четвертое по размеру в мире и просто крутейшее место в этом не самом живописном регионе Турции. 

На следующий день нас привезли к подножью Арарата на 2 200 метров.

Начался подъем. Часа четыре ходьбы под палящим солнцем привели нас в первый лагерь на 3 200 м.

Самое яркое впечатление дня – огромный "лагерный" пес непонятной породы, больше похожий на исхудавшего льва, чем на собаку.

 

В первую ночь у меня дико болела голова. Эту проблему решили две таблетки аспирина.

А вот то, что я забыл взять надувной каремат и мне пришлось спать на продавленной "пенке" организаторов, приносило куда больше дискомфорта, чем высота. 

Акклиматизационное восхождение на 4 200 м и возврат на 3 200 м. Ничего сверх сложного. Самое острое впечатление –когда гиды показали видео с медведем альбиносом, который за пару дней до нас зачем-то вышел к базовому лагерю. 

Утро третьего дня не задалось. Проснулся в 5.30 с одним желанием – добежать до туалета. Добежал. И так еще раз пять до завтрака. На завтраке мне уже есть совсем не хотелось.  

Дорога на 4 200 м, которая вчера казалась интересной прогулкой, превратилась в мучительное испытание. Имодиум, смекта, энтеросгель, регидрон не помогали от слова вообще. Но как-то добрался и завалился в болезненную полудрему. 

Через восемь часов все пошли на вершину Арарата. Все дошли, я – нет.

После возвращения я вырубился на три часа и проснулся, в прямом смысле, другим человеком. Лекарства подействовали, я мог ходить, не сгибаясь от спазмов.

Но вместо радости, на меня накатило разочарование в кубе – организму не хватило каких-то шесть часов, чтобы восстановиться. 

С Арарата возвращались первые партии самых быстроходных и очень довольных туристов. Я пошел встречать свою группу. Встретились мы где-то на 4 500-4 600 метрах. 

Пока я топал в гору, у меня созрел план, точнее примерно три – как я все-таки взберусь на вершину Арарата. Вероятность каждого была примерно равна нулю.

Слишком много "скорее нет": надо было уговорить гидов отпустить меня одного, найти проводника, палатку для ночевки, транспорт до города Догубаязит, потом как-то догнать свою группу в Ване и так далее.

В общем, отличные исходные данные, чтобы вступить в переговоры. Организатор восхождения, Макс Беспалов, воспринял мою идею со скепсисом, но сказал "давай попробуем". Примерно так ему сказали турецкие организаторы, а потом локальные гиды. Через полтора часа у меня был проводник, палатка и примерный план встречи с группой на следующий день.

В 11.30 я с проводником Хусейном, который не знал ни слова ни по английски, ни по русски, отправились на вершину Арарата. 

В 15.26 мы были на высоте 5 137 м. Если бы не флагшток из арматуры, мы бы и не узнали, что уже на вершине. Видимость была примерно метра три, а ветер такой, что стоять, не держась за этот самый флагшток, было просто невозможно.

Но, поверьте, для меня это была самая желанная смотровая площадка в мире. Все оказалось не зря.  

Короткая фотосессия и мы с Хусейном быстро идем вниз.

В 17.30 мы уже были в лагере на 4 200 м. Ночевать мне тут совсем не хотелось.

- "Давай спустимся вниз, на 2 200 м. Сегодня", – написал я Хусейну в Google-переводчике.

- "Давай, – ответил он, – но идти надо быстро".

- "Побежали", – написал я.

Потом было четыре часа безумной гонки по камням и пыльным тропам, за время которой температура изменилась с +7 до +30 градусов Цельсия.

Меня мотивировали две мысли: уже сегодня я увижу и поговорю с дочкой и буду спать на нормальной кровати.

В 23.07 я зашел в фойе отеля города Догубаязит, чем немало удивил свою группу, добравшуюся сюда двумя часами ранее.

Зачем я пошел на Арарат

Первая мечта – поговорить с дочкой – успешно реализовалось. А вот со второй не сложилось. В момент, когда я умостился на кровать, на улице, где расположен отель, начали сносить здание. Турки всю ночь что-то пилили, колотили, грузили, выгружали. Ужасная ночь. 

В восемь утра я вышел посмотреть, что это было. Оказалось, что отель стоит на главной торговой улице, и турки спешили сделать всю шумную и грязную работу ночью, чтобы, не дай Бог, не помешать торговле днем. Показательная история о приоритетах нации. 

Экскурсионную часть по турецкому Востоку я пересказывать не буду. Вряд ли вам в голову взбредет ехать смотреть Ноев ковчег (на самом деле, скалу в виде корабля) или Крепость Аршакаван. Если вы там окажетесь, то 99% с целью покорить Арарат и это отличная идея.

После возвращения, несколько человек меня спросили, зачем я туда пошел.

Более честного ответа, чем "мне просто нравится такой вид отдыха", у меня нет.

Борис Давиденко

главный редактор LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турция Борис Давиденко Арарат восхождение на Арарат турпоход
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 