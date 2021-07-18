Страх и ненависть на Арарате. Как я стал туристом. Рассказ главреда LIGA.net

Разочарование. Разочарование. Разочарование.
Единственное чувство, которое я испытывал, сидя в три часа ночи в палатке на высоте 4 200 м над уровнем моря.
Полтора часа назад я выполз из нее на финальный штурм горы Арарат (5 137 м). И чуть не умер через 200 м. Ползти на вершину пятитысячника в состоянии интоксикации в разгар отравления – это, мягко скажем, не лучшее решение в моей жизни.
Но и не попробовать я просто не мог. В итоге, через пять минут после выполза, я в седьмой раз за последние 12 часов "облевал" свои ботинки, а еще через 30 минут подъема окончательно выдохся.
Тело просто отказалось двигаться. Старший гид группы оправданно отправил меня вниз.
В палатке меня ждала тонна боли и разочарования: это ж надо было два дня добираться в самый глухой угол Турции, а потом еще три дня ползти по склону, чтобы в самый важный момент организм, так подвел.
Теперь я знаю, какое разочарование на вкус, запах и цвет.
Но упиваться обидой не было сил. Спать.
Начало истории и встреча с Араратом
Эта история началась два с половиной месяца назад. Жена на День рождения подарила мне восхождение на гору Арарат, что в Турции, организованный компанией Hakuna Matata Expeditions. Готовился к турпоходу я так себе: бегал 10-20 км в неделю и ходил в спортзал.
Со снаряжением вышло еще хуже. На работе был авральный аврал, и за два дня до вылета я судорожно ездил по друзьям, собирая фонарик, шапку, куртку. В итоге пошел без процентов 20-30% вещей. Полный список здесь.
Дальше был перелет Киев-Стамбул, как раз в этот день играли Украина и Англия (0:4) в 1/4 финала Евро-2020 – так себе начало.
Потом был перелет на север Турции в город Ван. Для понимания размера страны, он занял на 20 минут дольше, чем дорога из Киева в Стамбул.
Далее – поездка на остров Ахтамар, где расположена какая-то самая-самая армянская церковь.
Но куда больше церкви мне в 35-градусную жару понравилось озеро Ван – четвертое по размеру в мире и просто крутейшее место в этом не самом живописном регионе Турции.
На следующий день нас привезли к подножью Арарата на 2 200 метров.
Начался подъем. Часа четыре ходьбы под палящим солнцем привели нас в первый лагерь на 3 200 м.
Самое яркое впечатление дня – огромный "лагерный" пес непонятной породы, больше похожий на исхудавшего льва, чем на собаку.
В первую ночь у меня дико болела голова. Эту проблему решили две таблетки аспирина.
А вот то, что я забыл взять надувной каремат и мне пришлось спать на продавленной "пенке" организаторов, приносило куда больше дискомфорта, чем высота.
Акклиматизационное восхождение на 4 200 м и возврат на 3 200 м. Ничего сверх сложного. Самое острое впечатление –когда гиды показали видео с медведем альбиносом, который за пару дней до нас зачем-то вышел к базовому лагерю.
Утро третьего дня не задалось. Проснулся в 5.30 с одним желанием – добежать до туалета. Добежал. И так еще раз пять до завтрака. На завтраке мне уже есть совсем не хотелось.
Дорога на 4 200 м, которая вчера казалась интересной прогулкой, превратилась в мучительное испытание. Имодиум, смекта, энтеросгель, регидрон не помогали от слова вообще. Но как-то добрался и завалился в болезненную полудрему.
Через восемь часов все пошли на вершину Арарата. Все дошли, я – нет.
После возвращения я вырубился на три часа и проснулся, в прямом смысле, другим человеком. Лекарства подействовали, я мог ходить, не сгибаясь от спазмов.
Но вместо радости, на меня накатило разочарование в кубе – организму не хватило каких-то шесть часов, чтобы восстановиться.
С Арарата возвращались первые партии самых быстроходных и очень довольных туристов. Я пошел встречать свою группу. Встретились мы где-то на 4 500-4 600 метрах.
Пока я топал в гору, у меня созрел план, точнее примерно три – как я все-таки взберусь на вершину Арарата. Вероятность каждого была примерно равна нулю.
Слишком много "скорее нет": надо было уговорить гидов отпустить меня одного, найти проводника, палатку для ночевки, транспорт до города Догубаязит, потом как-то догнать свою группу в Ване и так далее.
В общем, отличные исходные данные, чтобы вступить в переговоры. Организатор восхождения, Макс Беспалов, воспринял мою идею со скепсисом, но сказал "давай попробуем". Примерно так ему сказали турецкие организаторы, а потом локальные гиды. Через полтора часа у меня был проводник, палатка и примерный план встречи с группой на следующий день.
В 11.30 я с проводником Хусейном, который не знал ни слова ни по английски, ни по русски, отправились на вершину Арарата.
В 15.26 мы были на высоте 5 137 м. Если бы не флагшток из арматуры, мы бы и не узнали, что уже на вершине. Видимость была примерно метра три, а ветер такой, что стоять, не держась за этот самый флагшток, было просто невозможно.
Но, поверьте, для меня это была самая желанная смотровая площадка в мире. Все оказалось не зря.
Короткая фотосессия и мы с Хусейном быстро идем вниз.
В 17.30 мы уже были в лагере на 4 200 м. Ночевать мне тут совсем не хотелось.
- "Давай спустимся вниз, на 2 200 м. Сегодня", – написал я Хусейну в Google-переводчике.
- "Давай, – ответил он, – но идти надо быстро".
- "Побежали", – написал я.
Потом было четыре часа безумной гонки по камням и пыльным тропам, за время которой температура изменилась с +7 до +30 градусов Цельсия.
Меня мотивировали две мысли: уже сегодня я увижу и поговорю с дочкой и буду спать на нормальной кровати.
В 23.07 я зашел в фойе отеля города Догубаязит, чем немало удивил свою группу, добравшуюся сюда двумя часами ранее.
Зачем я пошел на Арарат
Первая мечта – поговорить с дочкой – успешно реализовалось. А вот со второй не сложилось. В момент, когда я умостился на кровать, на улице, где расположен отель, начали сносить здание. Турки всю ночь что-то пилили, колотили, грузили, выгружали. Ужасная ночь.
В восемь утра я вышел посмотреть, что это было. Оказалось, что отель стоит на главной торговой улице, и турки спешили сделать всю шумную и грязную работу ночью, чтобы, не дай Бог, не помешать торговле днем. Показательная история о приоритетах нации.
Экскурсионную часть по турецкому Востоку я пересказывать не буду. Вряд ли вам в голову взбредет ехать смотреть Ноев ковчег (на самом деле, скалу в виде корабля) или Крепость Аршакаван. Если вы там окажетесь, то 99% с целью покорить Арарат и это отличная идея.
После возвращения, несколько человек меня спросили, зачем я туда пошел.
Более честного ответа, чем "мне просто нравится такой вид отдыха", у меня нет.
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