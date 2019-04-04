Умер Георгий Данелия. Чем запомнился режиссер

Сегодня, 4 апреля, на 89 году жизни от длительной болезни умер известный советский режиссер Георгий Данелия.

Всенародную известность режиссер завоевал в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ такие культовые фильмы, как "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза" и другие.

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LIGA.net предлагает вспомнить лучшие работы режиссера.

"Тридцать три"

Комедийный фильм, поставленный в 1965 году. В основе сюжета неожиданное научное открытие технолога Травкина, у которого обнаружилось целых тридцать три зуба.

Это последний фильм Георгия Данелия, снятый им на чёрно-белую плёнку.





"Не горюй!"

Комедийно-драматический фильм, снятый в 1969 году.

Фильм представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". Сохранив время и антураж французского романа, Данелия перенес место действия в Грузию.

"Не горюй!" - единственный переведенный на русский язык роман французского писателя Клода Тилье.

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"Совсем пропащий!"

Комедию по мотивам романа Марка Твена о приключениях Гека Финна Данелия экранизировал в 1973 году.

По словам режиссера, по мнению американских критиков фильм был признан лучшей экранизацией "Приключения Гекльберри Финна"

"Афоня"

Лирическая трагикомедия о непутевом слесаре-сантехнике ЖЭКа № 2 стала лидером проката в премьерный 1975 год. Тогда она собрала более 62 млн зрителей.

"Мимино"

История большой мечты о больших полетах увидела свет в 1978 году.

Интересно, что Данелия изначально планировал снять фильм под названием "Ничего особенного", в центре сюжета которого были отношения между простой девушкой и летчиком. Но с первого съемочного дня поменял свои планы и снял "Мимино".

"Кин-дза-дза"

В 1986 году появилась культовая картинв "Кин-дза-дза"

Пожалуй, самая неординарная картина Георгия Данелия. С одной стороны, это было своеобразное предостережение будущим поколениям о возможной глобальной катастрофе. А с другой стороны, пародия на существующий тогда советский строй.







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