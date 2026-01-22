Почему глобальный порядок больше не работает и что придет ему на смену

Речь Дональда Трампа в Давосе и выступление Марк Карни – это не две разные позиции. Это два среза одной реальности, вместе дающие гораздо более точную картину мира, чем каждый по отдельности.

Трамп честно озвучил логику гегемона в эпоху разрыва: безопасность – это транзакция, союз – это счет, правила работают лишь до тех пор, пока их выгодно поддерживать. Гренландия, НАТО, тарифы, Украина – не ценности, а элементы торга. В этой логике нет морали, но есть холодная последовательность. Это не план будущего – это поведение силы, которая больше не хочет делать вид, что действует "ради правил".

Карни же назвал главное: это не переход, а разрыв. Мир, в котором американская гегемония обеспечивала публичные блага в обмен на лояльность, закончился.

И проблема не только в Трампе – проблема в том, что сама модель больше не работает. Когда экономическая интеграция становится оружием, а безопасность – предметом торга, средние государства начинают не подстраиваться, а страховаться от гегемона.

Вместе эти две речи дают ключевой вывод: транзакционная логика США не восстанавливает порядок, она ускоряет коалиционное самоукрепление других. Европа, Канада, региональные блоки не просто будут "платить больше", а параллельно будут строить автономию – в производстве, оборонных закупках, цепочках поставок, стандартах. Не против США, а на случай США.

Для Украины это принципиально. В мире, где большие договариваются силой, выживают не те, кто верит в медиатора, а те, кого невозможно исключить из коалиции. Поддержка Украины держится не на риторике и не на симпатиях, а на способности сделать принуждение дорогим: через производство, длинные контракты, санкционную дисциплину, институциональную связанность союзников.

Трамп показал, как думает сила. Карни – как на это отвечают те, кто не хочет быть меню.

И именно между этими двумя логиками сегодня проходит реальная линия будущего Запада.

Старый порядок не вернется. Но новый не будет ни американским монологом, ни европейской ностальгией. Это будет мир коалиций, где выживают те, кто не снимает плакатов с окна – а строит силу и действует вместе.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net